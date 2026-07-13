Kulturmiljöhandläggare
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2026-07-13
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Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag och verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Vår breda verksamhet omfattar miljö-, natur-, kulturmiljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads-, landsbygds-, beredskaps- och totalförsvarsfrågor. I dialog med andra aktörer samordnar vi olika intressen och främjar en hållbar utveckling av Gotland.
Hos oss arbetar drygt 150 personer och vår chef är landshövding Charlotte Petri Gornitzka.Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Vi söker dig som tillsammans med oss vill bidra till att utveckla Gotlands kulturmiljö med inriktning mot fornlämningar och arkeologi.
En unik möjlighet för dig som är engagerad i dessa frågor. Hos oss får du en viktig roll i att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling i länet. Bredden i vår verksamhet och våra uppdrag ger en spännande och utvecklande miljö. Hos oss får du ett mångsidigt och kvalificerat arbete på en myndighet i utveckling. Du kommer att tillhöra Enheten för samhällsutveckling, där ca tjugo medarbetare arbetar inom verksamhetsområden så som kulturmiljö, samhällsplanering, energi- och klimat och social hållbarhet.Dina arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har ansvar över kulturmiljövården i länet. Vårt uppdrag är mångfacetterat och bottnar i många olika lagrum, förordningar och statliga mål varför arbetet även sker tvärsektoriellt. Vi har det praktiska ansvaret för tillämpningen av kulturmiljölagen i länet. Länsstyrelsen tillser bl.a. att kulturmiljölagen följs, prövar tillstånd samt lämnar råd och information gällande fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen. Vi arbetar även med bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap.
Som handläggare av arkeologi- och fornlämningsärenden erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Hos oss ges du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och arbeta med många av länets fornlämningsmiljöer. I uppdraget ingår såväl strategiska som operativa uppgifter.www.lansstyrelsen.se/gotland/samhalle/kulturmiljo/kulturmiljo-pa-gotland.html
I uppdraget ingår att:
handlägga ärenden inom kulturmiljö samt delta i arbetet med att utveckla planeringsunderlag.
utreda och pröva tillstånd, granska ärenden utifrån fornlämningsperspektiv samt att lämna råd om fornlämningar och arkeologi. I arbetet ingår visst fältarbete i form av tillsyn och myndighetsutövning.
bidra med din kompetens i interna beredningar och tvärsektoriella frågor på myndigheten.
företräda, samverka och delta i regionala och nationella nätverk kopplade till kulturmiljö och fornlämningsfrågor.
bidra i övriga arbetsuppgifter på myndigheten såsom handläggning inom beredskap och energifrågorKvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs och kan arbeta både självständigt och i grupp, lagarbete värderar du högt. Du är driven och strukturerad i ditt arbete. Du har ett prestigelöst sätt gentemot andra, är lyhörd och serviceinriktad. Du har en god och tydlig kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. Du har förmågan att prioritera i perioder av högt tempo och kan hantera och leverera resultat. Du är flexibel och kan hantera förändringar inom organisation och styrning. Du är initiativrik och ser möjligheter till förbättringar och utveckling av arbetssätt i dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Du som söker tjänsten ska ha:
examen på minst kandidatnivå, gärna masterexamen med arkeologi som huvudämne eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
arbetserfarenhet och aktuell kunskap om arkeologi och bedömningar av fornlämningar.
goda kunskaper inom kulturmiljölagstiftningen
körkort för personbil.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av handläggning inom offentlig verksamhet t.ex. länsstyrelse, kommun eller museum
erfarenhet av fältarkeologi ex. uppdragsarkeologi och fältinventering
kunskap inom marinarkeologi
kompetens inom registrering i Fornreg
erfarenhet av arbete i GIS
kunskap och erfarenhet av att arbeta med plan- och bygglagen (PBL) och/eller miljöbalkenAnställningsvillkor
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att utföras vid en eventuell anställning.
Länsstyrelsen på Gotland erbjuder en trivsam arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värderingar om människors lika värde.
Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen i Gotlands län tagit ställning till rekryteringskanaler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Gotlands Län
(org.nr 202100-2312), https://www.lansstyrelsen.se/
Visborgsallén 4 (visa karta
)
621 85 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Suzanne Barton, Saco suzanne.barton@lansstyrelsen.se 010-2239217 Jobbnummer
10001893