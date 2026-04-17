Kriminalvården söker kommunikatör
2026-04-17
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens kommunikationsavdelning ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikationsarbete, pressfrågor samt för myndighetens samlade varumärkesarbete.
Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården görs stora digitala satsningar kopplade till myndighetens kapacitetsökning. Kommunikationsavdelningen söker nu en kommunikatör som ska stötta projektledare och chefer vid utveckling och implementering av digitala resurser. Tjänsten hör hemma på kommunikationsavdelningen, men du kommer att arbeta nära IT-avdelningen. På avdelningen finns ytterligare en kommunikatör som har som huvuduppgift att arbeta med IT-avdelningens förändringskommunikation, som du kommer att jobba nära med. Du behöver inte ha teknisk kompetens. Det viktiga är att du är en skicklig kommunikatör som kan förenkla komplexa budskap, bygga relationer och driva förändring. Du initierar, planerar, driver och samordnar kommunikationen i uppdrag som varierar i omfattning och tid. Du kan ta rollen som uppdragsledare, men också vara utförare. Resor i tjänsten kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du samarbetar bra med andra människor och kan lyssna, kommunicera och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Vidare har du god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och individers olika förutsättningar. Du anpassar hur du förmedlar ditt budskap efter mottagaren.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
* Har eftergymnasial utbildning inom kommunikation, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet Kriminalvården bedömer som likvärdig.
* Har flerårig erfarenhet i närtid från kommunikationsavdelning på större myndighet, företag eller kommunikationsbyrå.
* Har erfarenhet av att självständigt analysera, planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser.
* Är van att driva uppdrag och arbeta i projekt, både självständigt och tillsammans med andra.
* Har gedigen erfarenhet av att arbeta både med interna och externa målgrupper.
* Har erfarenhet av att arbeta med olika kanaler och format.
* Är en god skribent.
* Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
* Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av kommunikationsarbete inom offentlig sektor.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Distansavtal tillämpas. Flextid
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319077".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225)
Slottsgatan 78
)
601 80 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Kriminalvården, Kommunikationsavdelningen
OFR/ST
Nilla Mölk 077-228 08 00
