Kriminalvårdare Häktet Göteborg

2025-09-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Göteborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/goteborg/#verksamhet
Häktet Göteborg är ett av Sveriges fem säkerhetshäkten med placering i kriminalvårdens hus i centrala Göteborg. Häktet
Göteborg har plats för ca 400 klienter. På häktet Göteborg arbetar bland annat kriminalvårdare, psykologer,
sjuksköterskor, administratörer och underrättelseoperatörer. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som dagligen arbetar med
Kriminalvårdens viktiga uppdrag och med att bryta den onda cirkeln.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Söker du nytt jobb? Vill du vara en del i rättskedjan? Har du förmågan att upprätthålla ordning och säkerhet? Är du socialt intresserad och är nyfiken på att möta människor i en utmanande men spännande verksamhet? Då har vi jobbet för dig.
Häktet Göteborg är ett av fem säkerhetshäkten i Sverige. Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Struktur och tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Du har daglig kontakt med klienterna, du genomför samtal och är med i klienternas process under häktestiden. I ditt arbete ingår att dokumentera och följa upp klientärenden. Som kriminalvårdare är det du som öppnar dörren på morgonen och låser den på kvällen. Du har ansvar för att visitera och övervaka klienter och utrymmen. Det finns goda möjligheter att utvecklas och specialiseras i rollen beroende på vad du har intresse av.
Om du har ett intresse och fallenhet för teknik och datorer finns även behov av personal till häktets bevakningscentral. Här behöver vi dig som kan ha flera fokus samtidigt och är bra hantera oförutsedda händelser. Du arbetar huvudsakligen med att övervaka verksamheten, hantera larm och kommunicera med personal i olika delar av häktet.
Vårt viktigaste mål är att hjälpa våra klienter att bryta mönster och därmed minska risken för återfall i brott. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet utifrån tydliga rutiner. En del människor sitter häktade länge och träffar bara sin advokat och de som jobbar vid häktet. Det ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare att vara professionell och vara intresserad av att möta människor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Oavsett tidigare yrke så kan just du vara intressant för oss då vi söker medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. I ditt yrkesutövande krävs integritet och du behöver kunna skilja på personlig och privat kommunikation. I arbetet ingår att kunna uttrycka sig väl genom tal och skrift på svenska. Du behöver ha förutsättning att agera fysiskt om situationen så kräver. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För placering i bevakningscentralen söker vi efter dig som är stresstålig och kan hantera flera olika ärenden samtidigt. Du har lätt för att överblicka en händelse och behåller lugnet i stressiga situationer. Det underlättar om du besitter ett bra lokalsinne och är lösningsfokuserad. Du behöver ha fullgott färgseende.
Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Gymnasieutbildning
• utbildning inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering eller andra inom relevanta områden
• Andra språkkunskaper än svenska
Vi ser att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Samt en medvetenhet om och förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar sig själv och andra.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan påbörjas under ansökningstid. Vi kommer att bjuda in till informationsträffar för utvalda kandidater, separat inbjudan kommer att skickas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas
