Kretskortsmontör Till Saab
2026-02-13
SAAB är en global ledare inom försvars- och säkerhetsindustrin. De utvecklar avancerade teknologiska lösningar och produkter för att skapa en tryggare framtid. Är du noggrann, gillar teknik och vill arbeta med elektronik?
Nu söker vi dig som vill börja som trainee inom elektronikproduktion/teknik med syfte att arbeta inom försvarsindustrin!
Du är lika välkommen att söka oavsett om du har flera års erfarenhet eller är ny i yrket.
Som kretskortsmontör kommer du att vara en viktig del av vårt team som ansvarar för montering, lödning och inspektion av elektronikprodukter. Rollen innebär att arbeta med högkvalitativa och avancerade produkter där precision, noggrannhet och kvalitet är av yttersta vikt. Du kommer att delta i hela produktionsprocessen, från att följa tekniska ritningar och monteringsanvisningar till att säkerställa att slutprodukten uppfyller våra höga kvalitetsstandarder.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Montering av kretskort enligt ritningar och specifikationer
Handlödning av komponenter på kretskort
Optisk inspektion och kvalitetskontroll av monterade enheter
Felsökning och korrigering av eventuella defekter
Dokumentation av arbetsprocesser och kvalitetskontroller
Vi erbjuder
En dynamisk och innovativ arbetsmiljö
Möjligheter till personlig och professionell utveckling
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
En utbildnings och behörighetsprövning i mjuklödning och reparation, FSD 5115 där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom: Montering och avsyning enligt IPC-standard (IPC-A-610). Schema- och ritningsläsning. Monteringsteknik i form av lägestoleranser.Så ansöker du
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vår karriärsida. Vi ser fram emot att höra från dig!
Att arbeta inom försvarsindustrin innebär att befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oplana AB
(org.nr 556191-9696) Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9740275