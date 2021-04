Kreativ Mediasales - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-15Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Kreativ Mediasales2021-04-15Vi växer och söker en ny stjärna till vårt säljteam. Som säljare är du en nyckelperson för företaget och i ditt arbete har du ansvar för att skapa förtroende för oss som företag och för vårt erbjudande hos både befintliga och potentiella kunder. Du ansvarar för hela säljprocessen från prospektering och första kundkontakt till avslutad affär. Teamet du arbetar i är din styrka och du har ansvar för att medverka till en kreativ och positiv arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt mellan kollegor.Om digVi söker Digital mediesäljare med några års erfarenhet av försäljning inom digitala medier. CPM, exponeringar, native, social spread, konvertering och varumärkesbyggande är ord du drömmer om på nätterna. Du är en fena på att göra en bra behovsanalys och skräddarsy kreativa lösningar utifrån kundens behov. Tydliga målsättningar och relevant uppföljning en självklar del av säljprocessen för dig. Du projektleder gärna dina insålda projekt och följer kunden från start till mål i nära samarbete med leveransavdelningen.Som kommunikations- och mediepartner hjälper vi våra kunder att skapa kreativa och effektiva kommunikationslösningar inom ramen för vår målgrupp. Vi skräddarsyr lösningar utifrån kundens specifika behov och vårt erbjudande sträcker sig hela vägen från idé och planering till produktion, lansering och uppföljning. Vi är ett ungt team som hela tiden strävar efter att utveckla vår produkt. Under det senaste året har vi bland annat utökat antalet sajter, vår synlighet i sociala medier, våra samarbeten med influencers och startat upp egna podcasts. Vi brinner för att ta oss an nya utmaningar med ansvarstagande och engagemang som ledstjärnor - alltid med resultatet i fokus. Vi söker nu en till person som kan bidra med kreativa idéer och lösningar mot våra kunder för att tillsammans fortsätta att växa!SpråkSvenskaArbetslivserfarenhetMediasäljare, 2-4 års erfarenhetI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-29Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5692570