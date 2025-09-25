Kreativ Marknadskoordinator
2025-09-25
Om rollen
Som Marknadskoordinator / Social Media Manager ansvarar du för att bygga vår närvaro i sociala medier och skapa innehåll som engagerar våra målgrupper. Du kommer arbeta nära marknadschefen och andra kollegor inom sälj och kategori, och tillsammans formar vi kommunikationen som stärker både våra egna varumärken och våra kunderbjudanden. Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
• Skapa, planera och publicera innehåll på våra sociala medier (Instagram, Facebook, TikTok,).
• Utveckla och driva kampanjer och samarbeten med influencers och ambassadörer.
• Hålla ihop vår innehållskalender och säkerställa en röd tråd i kommunikationen.
• Skriva copy till inlägg, nyhetsbrev och enklare kampanjer.
• Följa upp statistik, analysera resultat och komma med idéer på förbättringar.
• Driva olika projekt och event.
Vi tror att du
Har utbildning inom marknadsföring/kommunikation, eller motsvarande erfarenhet.
Har god erfarenhet av sociala medier och digital marknadsföring.
Är van att arbeta med bild- och videoredigering
Har en bra känsla för språk, bild och storytelling.
Är både kreativ och strukturerad - du gillar att testa nytt men håller också ihop planeringen.
Meriterande
Erfarenhet av e-handel eller retail.
Kunna producera enklare grafiskt material, foto och kortare filmklipp.
Intresse för hästsport, lantbruk eller djurhållning - det gör att du snabbare förstår våra målgrupper.
Som person
Du är en kreativ doer som får saker gjorda, samtidigt som du gillar att samarbeta och bygga tillsammans med andra. Du är prestigelös, nyfiken och har förmågan att skapa energi runt dig.Om företaget
Willab AB är en ledande leverantör av produkter inom lantbruk, häst, stängsel och byggnation.
Vi erbjuder ett handplockat sortiment som är väl anpassat till dagens aktiva lantbruk, hästsport och hobbydjur och bidrar på så sätt till ett enklare och tryggare djurägande.
Kvalitet, värde för pengar och smidiga lösningar är självklara krav när vi utvecklar nya produkter.
Vi lyssnar till våra kunder, återförsäljare och samarbetar med våra leverantörer för att ligga i framkant och kunna erbjuda säkra och funktionella produkter av hög kvalitet.
På Willab.se hittar du över 5000 produkter som på olika sätt underlättar vardagen för djurägaren, lantbrukaren och ryttaren.
Willab AB grundades 1972 mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne, där sortimentet i huvudsak bestod av tillbehör inom lantbruket såsom juverskydd och bindslen till kor till att idag omfatta fem kategorier: Lantbruk, Gårdsutrustning, Stängsel, Häst & ryttare, Hästvård & tillskott.
Vi vill att fler skall upptäcka livet som lantis.
Vår vision och affärsidé bygger på omsorg för djur och natur, hängivenhet och kunskap. Vi vill hjälpa lantbrukaren och ryttaren genom smarta, innovativa produkter som underlättar vardagen i stallet och på gården. Genom en nära dialog med våra kunder har vi möjlighet att utveckla sortimentet och ständigt utveckla vårt utbud efter marknadens föränderliga behov.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willab AB
(org.nr 556196-1813), http://www.willab.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Head of Marketing
Joaquim Nicander joaquim.nicander@willab.se 0431 445922 Jobbnummer
9527382