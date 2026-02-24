Kreativ Content Creator till klinik i Löddeköpinge
Center Syd Tandvård AB / Marknadsföringsjobb
2026-02-24
Vårt mål är tydligt:
Att bygga ett av Sveriges mest välkända tandvårdsvarumärken och bli det självklara premiumvalet i regionen.
Center Syd Tandvård i Löddeköpinge är en ny klinik med ett erfaret och välrenommerat team från en etablerad verksamhet i Malmö. Vi växer snabbt och planerar redan fler kliniker framåt.
Nu söker vi en kreativ person som vill vara med på resan från början och bygga vår digitala närvaro tillsammans med oss.
Det här är en roll för dig som vill utvecklas snabbt, ta ansvar och skapa innehåll som verkligen gör skillnad.
Varför jobba hos oss?
Du får vara med från början i en växande premiumklinik med stora ambitioner.
Vi är ett erfaret och varmt team som bygger något långsiktigt och du blir en viktig del av hur varumärket formas när vi expanderar vidare.
Modern klinik I Center Syd, gratis parkering och flexibla arbetstider.
Om rollen
Du ansvarar för vår digitala närvaro och producerar innehåll några gånger i veckan.
Skapa foto- och videoinnehåll för Instagram, TikTok och Facebook
Redigera material och skriva copy
Arbeta med både organiskt innehåll och annonser
Följa statistik och utveckla det som fungerar
Vi söker dig som
Är kreativ och självgående
Har öga för estetik och storytelling
Kan foto, video och redigering
Har god koll på sociala medier
Talar och skriver svenska och engelska
Du behöver inte stå framför kameran, men du ska kunna få andra att känna sig trygga framför den.
Anställning
Deltid
Start snarast
Flexibla tider, möjlighet till visst distansarbete
Fast lön (ev. bonus)
Friskvård och tjänstepension
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: sasha@centersydtandvard.se
Detta är ett deltidsjobb.
Center Syd Tandvård
Center Syd Tandvård Jobbnummer
