Customer Service Specialist - Timanställning (Danska/Svenska)
Barona Professionals AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-07-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Professionals AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Landskrona
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Barona Contact Center erbjuder dig en stimulerande och händelserik arbetsmiljö. Barona har kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Du kommer arbeta nära din teamledare och erbjudas kontinuerlig coachning och kompetensutveckling. Vi är ett sammansvetsat gäng som har roligt tillsammans och vi arbetar aktivt för en öppen och positiv företagskultur. Hos oss har du kul på jobbet.
Customer Service Specialist – Timanställning (Danska/Svenska)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Timanställning
Plats: Onsite Malmö
Talar du både danska och svenska flytande och söker ett flexibelt arbete inom kundservice? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Vi söker nu en Customer Service Specialist för timanställning till vårt Multi Team på BCC i Malmö.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
I rollen kommer du att ge kundservice för flera av våra samarbetspartner via telefon, chatt och e-post. Du hjälper kunder med frågor, ger support och arbetar för att skapa en positiv kundupplevelse i varje kontakt.
Du blir en del av ett engagerat team där service och samarbete står i fokus.
Vi söker dig som
Talar och skriver flytande danska och svenska.
Har ett genuint intresse för kundservice.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och har en positiv inställning.
Trivs med att kommunicera med människor och arbeta i ett högt tempo.
Erfarenhet från kundservice är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Flexibel timanställning.
Arbetsplats i Malmö.
Ett omväxlande arbete med flera olika uppdragsgivare.
Introduktion och stöd från erfarna kollegor.
Timlön
135 kr/timme för personer under 24 år.
150 kr/timme för personer över 24 år.
Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!
INDGEN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se/
211 75 MALMÖ Arbetsplats
Barona Contact Center AB Kontakt
Recruitment Specialist
Agnes Hildén agnes.hilden@barona.se Jobbnummer
10003262