Fritidsassistent till Pilens fritidsgård i Askim
Göteborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-07-15
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Om jobbet
Fritidsgården Pilen ligger i Askim på Pilegårdsvägen 25 och har verksamhet i samverkan med kulturskolan för mellan- och högstadiet. Som fritidsassistent på Pilen är du en relationsskapande vuxen som främjar trygghet, tillit och positiv utveckling. I ditt uppdrag ingår att planera och genomföra verksamhet för ungdomar i mellan- och högstadieåldern på Pilen. Det görs i dialog med ungdomar, för att bidra till delaktighet, utveckling och lärande, samt verka för inkludering och demokratiska värden. I din roll ingår att skapa förutsättningar för ungdomars delaktighet och inflytande i verksamheten genom olika delaktighetsforum. Här ingår även att coacha ungdomar i delaktighetsprocesser, att utveckla sina idéer, planera, genomföra och utvärdera aktiviteter och på det viset stötta unga att bidra till sin meningsfulla fritid. Du samarbetar dagligen med personal ifrån Kulturskolan. En till två kvällar i veckan arbetar du tillsammans med personal från Passalen, som är på plats för att underlätta för ungdomar med funktionsvariation att ta del av verksamheten.
Du kommer att driva det dagliga arbetet på mötesplatsen/fritidsgården; planera och genomföra aktiviteter tillsammans med kollegor och/eller ungdomar, samt ta ansvar för sysslor kopplade till detta så som inköp, marknadsföring etc. Du kommer även att bedriva uppsökande verksamhet på bland annat närliggande skolor.
Din roll är mångfacetterad och i ditt uppdrag ingår även bland annat att:
• handleda och ge feedback till ungdomsledare, praktikanter, Ung Extra och feriearbetare.
• arbeta aktivt med våldspreventiva metoder, exempelvis genom normkritik, jämställdhetsarbete och konflikthantering.
• identifiera behov hos ungdomar och hänvisa vidare vid behov (t.ex. till skola, ungdomsmottagning, socialtjänst).
• rapportera i det gemensamma dokumentations- och uppföljningssystemet The Logbook.
• samverka med skola, övriga verksamheter på Pilen, civilsamhälle och med övriga fritidsverksamheter i Sydväst.
• under lov samarbeta i nya arbetsgrupper i Sydväst för att erbjuda en rik möjlighet till fritidsaktiviteter i hållbara arbetsteam
• delta i utvecklingsarbete med övriga kollegor i Sydväst, bl a genom att delta i någon ansvarsgrupp eller nätverk.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad, skapa positiva mötesplatser och ge ungdomar en meningsfull fritid. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Om dig
För denna tjänst krävs tvåårig eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller socialpedagog eller utbildning med motsvarande kompetens. Vi vill även att du har erfarenhet av arbete i öppen verksamhet riktad mot ungdomar 10-20 år. Specialkompetenser inom musik, skapande eller spel är meriterande.
Godkänd bakgrundskontroll är ett krav.
Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor och kan sätta gränser på ett respektfullt sätt. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att de vi möter får det de behöver.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.Publiceringsdatum2026-07-15Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en del av vårt urval. Intervjuer kommer att ske löpande via Teams eller på plats.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Det tänkta lönespannet för tjänsten är 26 000 -39 000 sek per månad. Lönen baseras på en samlad bedömning av din utbildning, erfarenhet och kompetenser du tar med dig in i rollen. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Enhetschef
Anna Lindelöf Edström anna.edstrom@socialsydvast.goteborg.se 0313662007 Jobbnummer
10003283