Socialsekreterare | Lernia | Trollhättan

Lernia Bemanning AB / Socialsekreterarjobb / Trollhättan
2026-07-15


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Socialsekreterare till Barn- och familjeenheten i Trollhättans stad
Vill du arbeta i en roll där du får möjlighet att bidra till verklig förändring för barn, unga och deras familjer? Då kan detta vara tjänsten för dig. Trollhättans stad söker nu flera socialsekreterare till Barn- och familjeenheterna inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).
Barn- och familjeenheten inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Trollhättans stad består av tre enheter med totalt sex utredningsteam och ett mottagningsteam. Ett av utredningsteamen har särskild inriktning mot våldsrelaterade ärenden. Här arbetar socialsekreterare tillsammans med teamledare och erfarna kollegor inom barn- och ungdomsärenden. Verksamheten präglas av engagemang, samarbete samt ett tydligt fokus på barns bästa.
Om rollen
Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning enligt SoL och LVU för barn och unga 0–18 år samt deras familjer och nätverk. Du utreder, bedömer och följer upp insatser med barnets bästa i fokus och arbetar strukturerat med stöd av BBIC.
Arbetet innebär nära kontakt med barn, familjer och andra aktörer och kräver både självständighet och samarbete i en vardag med varierande och ibland komplexa ärenden.

Två av tjänsterna är placerade i utredningsteam med särskild inriktning mot våldsrelaterade ärenden.
Vi söker dig som

Är utbildad socionom eller socialpedagog

Du har god kunskap om barns utveckling och engagemang för barn och unga i utsatta situationer

Ser barnets nätverk som en viktig resurs i förändringsarbetet

Har B-körkort

Har god kommunikativ förmåga samt trivs med dokumentation och struktur

Är trygg i din yrkesroll, samarbetsinriktad samt självständig även i högt tempo

Har god förmåga till reflektion och analys

Trollhättan Stad erbjuder
Hos Trollhättans Stad får du en genomtänkt introduktion med mentor, löpande handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling genom bland annat Yrkesresan. Du blir en del av en arbetsplats med erfarna kollegor och teamledare som finns nära till hands för stöd och vägledning.
Dessutom erbjuds möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan, friskvårdsförmåner och en arbetsmiljö där samarbete, utveckling och ett gott kollegialt klimat prioriteras.
Hur du söker tjänsten
För att ansöka, fyll i ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta gärna hannah.blom@lernia.se
Bakgrundskontroll
En bakgrundskontroll är ett krav för tjänsten och ingår som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7987658".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Staveredsgatan 19 (visa karta)
461 31  TROLLHÄTTAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
10003272

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