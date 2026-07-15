Extrajobb som montör vid sidan av studier eller annan sysselsättning
Uniflex AB / Montörsjobb / Skövde Visa alla montörsjobb i Skövde
2026-07-15
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Skövde
, Tibro
, Götene
, Skara
, Hjo
eller i hela Sverige
Om tjänsten Söker du ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning?
Är du noggrann, ansvarsfull och gillar praktiskt arbete? Då kan detta vara något för dig.
Vi söker nu montörer till Skövde för arbete på dag- eller kvällsskift. Tjänsten passar dig som har möjlighet att arbeta regelbundet och som kan arbeta i genomsnitt cirka två pass per vecka.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att lära dig.
Arbetsuppgifter Som montör arbetar du med återkommande arbetsmoment inom montering, både manuellt och vid automatiserade produktionsstationer.
Arbetet innebär att du:
Monterar produkter enligt instruktioner och kvalitetskrav
Arbetar vid både manuella och automatiserade monteringsstationer
Följer rutiner och arbetsbeskrivningar för att säkerställa hög kvalitet
Bidrar till en säker, effektiv och välfungerande produktion
Arbetet är repetitivt och kräver fokus, noggrannhet och förmåga att hålla en jämn kvalitet under hela arbetspasset.
Vem är du? För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Är noggrann och ansvarsfull
Har ett strukturerat arbetssätt
Trivs med att följa rutiner och arbeta med återkommande arbetsmoment
Är en lagspelare med god samarbetsförmåga
Har god förståelse för svenska och engelska
Tidigare erfarenhet från industri eller produktion är meriterande, men inget krav.
Om företaget Företaget har sin bas i Skövde och är en del av en internationell industrikoncern med försäljning över hela världen. Här arbetar medarbetare inom produktion, utveckling och marknad tillsammans med kollegor i flera andra länder.
Anställningsvillkor
Omfattning: Extrajobb vid behov
Arbetstider: Dag- eller kvällsskift
Önskad tillgänglighet: I genomsnitt cirka 2 pass per vecka
Start: önskad start v.34
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns med i dina ansökningshandlingar.
Uniflex
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069782-2101175". Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
549 47 SKÖVDE Jobbnummer
10003280