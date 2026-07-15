BI- och analysplattformsarkitekt
Avaron AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt utvecklingsläge där en etablerad lösning för data och analys har vuxit över tid och nu behöver en samlad teknisk genomlysning. Plattformen bygger på ett centralt datalager i Microsoft SQL Server med Qlik Sense som primärt BI-verktyg, och uppdraget spänner över hela flödet från datainläsning och transformation till visualisering, arbetssätt och förvaltning.
Fokus ligger på att skapa en långsiktigt hållbar, förvaltningsbar och effektiv miljö som möter höga krav på stabilitet, användarvänlighet och datakvalitet. Du får arbeta i en verksamhet inom utbildning där tillförlitlig analys och tydlig rapportering är viktiga för uppföljning och beslut.
Det här passar dig som trivs i skärningspunkten mellan arkitektur, analys och praktisk förbättring, och som vill omsätta insikter till konkreta förändringar i en komplex BI-miljö.
ArbetsuppgifterDu genomför en teknisk genomlysning av analysplattformen och bedömer nuläget inom arkitektur, dataflöden, visualisering och förvaltning.
Du identifierar styrkor, risker och förbättringsområden i hela kedjan från datainläsning och transformation till färdiga analyser och rapporter.
Du tar fram konkreta rekommendationer inom teknisk arkitektur, användarvänlighet, plattformsstrategi, utvecklingsprocess och förvaltning.
Du driver dialogen kring hur miljön kan bli mer stabil, lättare att vidareutveckla och enklare att använda för verksamheten.
Du bidrar med förbättringar inom databehandling, kvalitetssäkring och automatisering av dataflöden.
Du implementerar utvalda åtgärder där det är möjligt och hjälper till att omsätta analys till faktisk effekt i plattformen.
KravDu har minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av arbete med modern informations- och dataarkitektur.
Du har minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av analysplattformar baserade på Microsoft SQL Server och Qlik Sense.
Du har dokumenterad erfarenhet från minst två (2) uppdrag där AI har använts som stöd för analys, uppföljning eller kodutveckling.
Du har dokumenterad erfarenhet av databehandling, transformation, kvalitetssäkring och automatisering av dataflöden i datalager- eller BI-lösningar, där arbetet kan motsvara funktioner och användningsområden som ofta hanteras med Python eller R, från minst ett (1) genomfört uppdrag under de senaste fem (5) åren.
Du har dokumenterad erfarenhet av API Management från minst ett (1) uppdrag.
Du har minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av systemutveckling och systemförvaltning.
Du har dokumenterad erfarenhet av testledning eller ledning av testarbete från minst ett (1) uppdrag.
MeriterandeDu har genomfört minst ett (1) uppdrag inom gymnasie- eller vuxenutbildning där statistik eller rapportering har ingått.
Du har genomfört minst ett (1) uppdrag inom kommunal verksamhet.
Du har genomfört minst ett (1) uppdrag som omfattat utformning eller vidareutveckling av lösningar med fokus på användbarhet och tillgänglighet.
Du har genomfört minst ett (1) uppdrag som omfattat teknisk genomlysning eller arkitekturgranskning av en BI- eller analysplattform.
Du har genomfört minst ett (1) uppdrag som omfattat framtagande av förbättringsförslag samt implementation av förbättringsåtgärder inom BI- eller analysplattformar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069774-2101158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
10003273