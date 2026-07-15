Butiksansvarig till Umeå
OnePartnerGroup Umeå AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2026-07-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Umeå AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du får ta ansvar på riktigt och där din insats gör skillnad varje dag?
Vi söker en engagerad och självgående person som vill ta helhetsansvar för vår butik och vara en nyckelspelare i vårt operativa team. Hos oss får du arbeta med e-handel, butik, lager, inköp, kundservice och marknadsföring i en verksamhet där beslutsvägarna är korta och utvecklingsmöjligheterna stora.
Det här är en roll för dig som gillar struktur, försäljning och människor och som vill utvecklas tillsammans med ett företag som fortsätter att växa.Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
SLIQHAQ och UnderCclub är två verksamheter med ett gemensamt mål att erbjuda marknadens bästa produkter och upplevelser inom hudvård och livsstil för både dam och herr.
SLIQHAQ är en prisbelönt butik och e-handel i Umeå med över tio års erfarenhet. Vi erbjuder ett noga utvalt sortiment inom hudvård, hårvård och parfym samt även skäggvård. Vår twist är att vi dessutom har urmakeri och säljer klockor.
UnderCclub är vår distributörs- och agenturverksamhet där vi representerar välkända internationella varumärken i Sverige och Skandinavien. Några av de varumärken som vi arbetar med är Acca Kappa, Mühle, Kent Brushes och Claus Porto.
Våra kunder är allt från mindre butiker och frisörsalonger till företag som Lyko, NK, Boozt, Care of Carl, Trendhim och Made4men.
Vi är ett litet, sammansvetsat team som gillar att tänka tillsammans, fatta snabba beslut och ständigt utveckla våra arbetssätt. Med hjälp av moderna affärssystem, AI, analyser och dashboards arbetar vi datadrivet och effektivt utan att tappa det personliga engagemanget.
Hos oss finns få begränsningar och stora möjligheter att påverka både din egen roll och företagets utveckling.
Lär känna oss bättre här: www.sliqhaq.se
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sliqhaq.se%2F&data=05%7C02%7Candreas.lindqvist%40onepartnergroup.se%7C7134d05c871241d21dcc08deddd50702%7C3f99a14678f443a6b7e3d6a08a703c09%7C0%7C0%7C639192104220169133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FNbA87mc%2B9SedbP%2FAlEPMtGhhEIs5KLbgr4fu4hbWQk%3D&reserved=0)
och www.undercclub.se
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.undercclub.se%2F&data=05%7C02%7Candreas.lindqvist%40onepartnergroup.se%7C7134d05c871241d21dcc08deddd50702%7C3f99a14678f443a6b7e3d6a08a703c09%7C0%7C0%7C639192104220191734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=apEN4tiUmDF8AWj5IwcxkWqE4kMnlb9UmKqxoRXc7KQ%3D&reserved=0)Om tjänsten
Som butiksansvarig blir du navet i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att butiken fungerar optimalt samtidigt som du är en viktig del av vårt e-handelsteam och den operativa verksamheten bakom både SLIQHAQ och UnderCclub.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
Ansvara för butikens dagliga drift och kundupplevelse.
Försäljning, rådgivning och kundservice.
Lager, in- och utleveranser samt lagervård.
Inköp, sortimentsplanering och uppföljning av marginaler.
Uppdatering och utveckling av vår webbshop och vårt digitala sortiment.
Planering, struktur och uppföljning med hjälp av affärssystem, AI och analyser.
Bidra till marknadsföring och kampanjer.
Vara med och utveckla våra rutiner, processer och arbetssätt enligt LEAN-principer.
Du kommer att arbeta nära företagets grundare och vara delaktig i att bygga en organisation som ska fortsätta växa under många år framöver. Rollen är bred och utvecklande, vilket innebär att du får möjlighet att lära dig stora delar av verksamheten.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med lön enligt överenskommelse. Startdatum enligt överenskommelse, gärna före den 1 oktober.
Hos oss blir du en viktig del av ett företag där idéer blir verklighet, där ansvar leder till utveckling och där din insats verkligen märks.
Om dig
Vi tror att dina personliga egenskaper är viktigare än en lång meritlista.
Du är en person som gärna tar ansvar och ser vad som behöver göras. Du är engagerad, driven och självgående, men uppskattar också att arbeta nära dina kollegor mot gemensamma mål.
För att trivas hos oss tror vi att du:
är nyfiken och vill utvecklas både personligt och professionellt.
tycker om att arbeta med människor och brinner för god service.
gillar försäljning och ser affärsmöjligheter.
är strukturerad, disciplinerad och har lätt för att planera ditt arbete.
har ett intresse för hudvård, hårvård, parfym eller skäggvård.
är bekväm med digitala verktyg och ser AI, affärssystem och analyser som naturliga hjälpmedel.
trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik.
Du kanske arbetar inom handeln idag och vill ta nästa steg. Kanske har du erfarenhet av ledarskap inom idrott eller föreningsliv. Eller så är du tidigt i karriären men vet att du har rätt inställning, vilja och driv.
Vi söker framför allt en person som vill utvecklas tillsammans med oss under lång tid.
Intresserad?
Känner du igen dig i beskrivningen? Då vill vi gärna höra från dig.
Skicka din ansökan och berätta vem du är, vad som motiverar dig och varför du tror att du passar hos oss.
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup. Vid ev frågor är du välkommen att ta kontakt med Ammi Andersson, rekryteringsspecialist.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till SLIQHAQ & UnderCclub! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Umeå AB
(org.nr 559157-1459), https://sliqhaq.se/
906 40 UMEÅ Arbetsplats
Sliqhaq AB Kontakt
VD
Andreas Lindqvist andreas.lindqvist@onepartnergroup.se +46734130611 Jobbnummer
10003256