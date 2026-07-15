Gruppchef till ICA Logistik i Stockholm (Viby)
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2026-07-15
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Vill du ta ett helhetsansvar, arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad i vardagen? Nu söker vi en gruppchef inom ICA Lager och Logistik i Stockholm, Viby. Rollen är tillsvidare och innebär ett brett ansvar i en verksamhet där gruppchefer tillsammans leder hela enheten.
Om rollen
Som gruppchef har du ett samlat ansvar för personal, arbetsmiljö och vår gemensamma leveransförmåga. Tillsammans med dina gruppchefskollegor ansvarar du för helheten - planering, uppföljning, utveckling och resultat. Rollen ställer höga krav på självständighet, samarbete och förmåga att fatta beslut i vardagen.
Du leder din personalgrupp med cirka 30 lagermedarbetare genom ett närvarande, coachande och involverande ledarskap. Du bygger förtroende, skapar engagemang och ger dina medarbetare förutsättningar att växa och lyckas. Samtidigt driver du verksamheten framåt och skapar resultat tillsammans med ditt team.
I ditt uppdrag som gruppchef ingår att:
Ha personalansvar för lagermedarbetare och arbeta aktivt med trivsel, prestation och utveckling
Leda och fördela arbetet samt säkerställa en stabil och effektiv leverans
Arbeta systematiskt med arbetsmiljö, säkerhet och regelefterlevnad
Följa upp mål, resultat och nyckeltal samt initiera förbättringar
Coacha och utveckla medarbetare genom tydlig feedback och förväntningar
Samarbeta tätt med dina gruppchefskollegor och andra funktioner inom ICA Logistik
Bidra till hög processefterlevnad och ett ständigt förbättringsarbete
Är du den vi söker?
Vi söker dig med stort intresse för ledarskap och människor och som trivs i en roll där du får ta ett brett ansvar och arbeta nära verksamheten. Du motiveras av att se andra lyckas och känner stolthet när ditt team utvecklas, tar ansvar och når gemensamma mål. Du är trygg i dig själv, strukturerad och kommunikativ.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av att leda större personalgrupper med fullt personalansvar
Erfarenhet från lager, logistik eller annan produktionsverksamhet
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
God digital kompetens (Teams, Excel, Word och verksamhetssystem)
Förmåga att kommunicera tydligt och professionellt på svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av Lean
Eftergymnasial utbildning inom ledarskap, logistik, HR eller motsvarande.
Därför ska du välja ICA
Hos ICA blir du en del av ett team som varje dag bidrar till att göra vardagen enklare för våra kunder. Genom samarbete, engagemang och ständigt fokus på förbättringar ser vi till att rätt varor når rätt butik i rätt tid. Som ledare hos oss får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och bidra till ICA:s fortsatta framgång i en verksamhet där enkelhet, engagemang och entreprenörskap vägleder oss i vardagen.
Vad händer nu?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Viby, Kungsängen. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är den 18 augusti 2026. Under semesterperioden kan hanteringen av ansökningar och återkoppling ta något längre tid än vanligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss:
Ermin Kasumovic, Rekryterande Lagerchef, ermin.kasumovic@ica.se
Sofia Lindberg, Logistikchef, sofia.lindberg@ica.se
Johnny Lätt, Unionen, johnny.latt@ica.se
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Om rollen kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
ICA Sverige AB Viby Jobbnummer
10003265