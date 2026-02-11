Kravanalytiker till IT
Polismyndigheten - Linköping - Polis / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-02-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Linköping - Polis i Linköping
Arbetsplatsbeskrivning
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet.
Enheten Utrednings-, lagförings- och forensiska system har ett helhetsansvar för utveckling och livscykelhantering av systemstöden inom utredning, lagföring, uppbörd och register. Enheten ansvarar också för att tillhandhålla IT-stöd inom forensik inklusive IT-brott och IT-forensik samt system som stödjer media och biometrisk analys samt biometri.
Gruppen Biometriska system ansvarar för att utveckla och förvalta biometriska IT-lösningar såsom teknik inom ansiktsigenkänning och fingeravtryck. I gruppen ingår såväl tekniska produktspecialister som systemutvecklare och och vi söker nu även kravanalytiker till gruppen. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett agilt team för systemutveckling och leverans av Biometriska system. Som kravanalytiker kommer du att arbeta med analys, kartläggning och dokumentation av verksamhetens krav och behov av systemlösningar. Du hjälper även till att förbättra våra arbetsprocesser kring test.
Du arbetar nära verksamheten för att identifiera dess behov och skapa en kravbild. Du genomför verksamhetsbesök och har löpande dialog med användare och experter.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Arbetslivserfarenhet av att leda kravarbete och processkartläggningar i en komplex miljö med många olika kravställare, som arbetsgivaren bedömer som relevant.
God förmåga att uttrycka dig på svenska samt engelska, både i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
Aktuell erfarenhet av att leda krav-workshopar.
I närtid arbetat med verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av att stötta en utvecklingsorganisation.
Arbetslivserfarenhet från myndighet eller större organisation.
Erfarenhet av UX-frågor. Dina personliga egenskaper
Du behöver ha en god analytisk förmåga, vara noggrann och ha förmåga och vilja att förstå och sätta dig in i verksamheter samt bygga förtroende. Du är en anpassningsbar lagspelare som har lätt för att samarbeta och kan hantera många kontaktytor.
Våra kravanalytiker driver workshops och expertgrupper med verksamheten för att ta fram utvecklingsbara krav - din kommunikationsförmåga är central.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef, 010-56 67 115
Har du frågor om uppdraget eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-konsult Hanna Lundbäck, hanna.lundback@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.region-ost@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Dagtid flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Analytiker
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan i form av CV och urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 3/3 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A076.499/2026 i mailets ärendemening.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
1) Har du relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig? Om ja, beskriv din utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som du bedömer likvärdig.
2) Har du arbetslivserfarenhet av att leda kravarbete och processkartläggningar i en komplex miljö med många olika kravställare? Om ja, beskriv din erfarenhet/kunskap inom det här området.
3) Har du god förmåga att uttrycka dig på svenska samt engelska, både i tal och skrift? (Ja eller nej)
4) Har du svenskt medborgarskap? (Ja eller nej)
5) Har du aktuell erfarenhet av att leda krav-workshopar? Om ja, beskriv din erfarenhet.
6) Har du i närtid arbetat med verksamhetsutveckling? Om ja, beskriv din erfarenhet/kunskap inom det här området.
7) Har du erfarenhet av att stötta en utvecklingsorganisation? Om ja, beskriv din erfarenhet/kunskap inom det här området.
8) Har du arbetslivserfarenhet från myndighet eller större organisation? Om ja, beskriv.
9) Har du erfarenhet av UX-frågor? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Brigadgatan 13 (visa karta
)
587 58 LINKÖPING Arbetsplats
Polismyndigheten - Linköping - Polis Kontakt
HR-konsult
Hanna Lundbäck hanna.lundback@polisen.se Jobbnummer
9735507