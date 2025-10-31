Kravanalytiker Standardsystem, Itsm / Esm Och Infrastruktur
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i samhället samtidigt som du får utvecklas i din karriär? Hos oss får du stora möjligheter att påverka vårt och ditt arbete, allt för att vi ska kunna leverera säkra och kvalitativa lösningar till vår kärnverksamhet. Vi jobbar i team och ansvarar för att erbjuda verksamheten digitaliserade lösningar som förenklar och effektiviserar deras vardag. Vi försöker att använda nya tekniker där det går men vi jobbar även mycket med förvaltning av våra befintliga lösningar.
Som kravanalytiker ansvarar du för att samla in, analysera, dokumentera och kvalitetssäkra krav i samband med utveckling, införande eller upphandling av IT-lösningar. Du arbetar i nära samarbete med verksamheten, tekniska specialister och förvaltningsledare för att säkerställa att de lösningar som tas fram stödjer verksamhetens behov och krav på funktion, kvalitet och säkerhet.
Vi söker dig som är erfaren inom kravställning och upphandling av standardsystem inom IT Service Management (ITSM) och Enterprise Service Management (ESM). Vi söker även dig som är erfaren inom kravställning och upphandling av system som är mer inom området infrastruktur och kanske speciellt området IT-arbetsplats.
Rollen innebär att vara framåtdrivande och engagerad med en god förankring och förståelse för olika områden och behov.Kvalifikationer
Du är mål- och resultatinriktad med förmåga att driva arbetet framåt och nå uppsatta mål. Samarbetar väl med andra, tar ansvar och arbetar självständigt när det behövs. Visar flexibilitet i förändrade situationer och tar initiativ för att hitta lösningar och förbättringar i arbetet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen alternativ yrkesutbildning inom relevant ämnesområde, såsom systemvetare, dataingenjör, högskoleingenjör, civilingenjör eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig erfarenhet i kravanalys inom IT
* Flerårig erfarenhet i framtagning av kravspecifikationer, förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller
* Erfarenhet i att stödja verksamheten behovsinsamling och tolkning av krav i samband med implementation av standardsystem
* Erfarenhet i acceptanstestning och verifiering av levererade lösningar
* Erfarenhet i att bidra till utveckling av arbetssätt och metoder för kravhantering inom organisationen
* Erfarenhet i att säkerställa spårbarhet mellan krav, test och lösning
* Minst 35 års erfarenhet av kravarbete inom IT-projekt eller förvaltningsorganisationer
* Mycket god förmåga att analysera verksamhetsbehov och omsätta dem i krav och lösningar
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta med kravställning vid upphandlingar enligt LOU eller motsvarande regelverk
* Erfarenhet inom upphandling av standardsystem, gärna ärendehanteringssystem
* Erfarenhet av ITSM- och/eller ESM-processer (t.ex. Incident, Problem, Change, Request, CMDB)
* Erfarenhet att jobba med krav inom infrastruktur/IT-arbetsplats
* Erfarenhet av att jobba inom en myndighet
* Mycket goda kunskaper inom supportprocesser
* Goda kunskaper inom processutveckling
* Kunskap om ITIL-ramverket
* Kunskap om agilt arbete
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
