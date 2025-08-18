Kravanalytiker inom upphandling
2025-08-18
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Kärnkompetenser:
Behovskartläggning inför offentlig upphandling av IT-system: Förmåga att samla in, analysera och dokumentera myndighetens nuvarande arbetssätt, behov och kommande arbetsprocesser inför kommande upphandling. Konsulten ska därtill ha god förmåga att utifrån myndighetens behov hitta på marknaden tillgängliga lösningar som kan utmana PTS arbetssätt och erbjuda långsiktigt fördelaktiga processer.
Marknadsdialog inför offentlig upphandling av IT-system: Har god vana av att ställa konkreta frågor till marknadsaktörer och potentiella leverantörer i en kommande upphandling i syfte att inhämta information om leverantörers affärsmodeller och system inför utformning av krav, både på systemet och leverantören i kommande upphandling, exempelvis genom RFI eller dialoger.
Produktion av välbalanserade krav för IT-system i offentlig upphandling: Specialiserad på att, mot bakgrund av behovskartläggning och marknadsdialog, producera och uttrycka väl avvägda funktionella och icke-funktionella krav i en kravspecifikation för offentlig upphandling av IT-system, i synnerhet molntjänst och ERP-system, som gör att upphandlingen fångar ett system som tillgodoser verksamhetens behov, ger mervärde till verksamheten och på ett kostnadseffektivt sätt motsvarar leverantörers affärsmodeller.
Dialog- och förhandlingsvana: Kompetens i att utföra marknadsanalyser inför en upphandlingsprocess genom dialog med potentiella leverantörer, samt vana av att under en upphandlingsprocess genomföra förfarande med förhandling och/eller dialog med anbudsgivare för att säkerställa att lösningen uppfyller både nutida och långsiktiga verksamhetskrav.
Projektledning: Lång erfarenhet av att driva IT- och utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. God vana av genomföra förstudie, offentlig upphandling och implementering. Kommunikativ och relationsskapande i sin ledarroll.
Teknisk och funktionell förståelse för IT-system: Mycket god förståelse för hur IT-system ser ut och är uppbyggda, i synnerhet molntjänster. Förstår hur krav på systemets teknik och funktion bör utformas i en upphandling för att efterfråga ett system som är förenligt med verksamhetens behov.
Förståelse för offentlig verksamhet: Omfattande förståelse för de särskilda krav som finns inom offentlig förvaltning, inklusive rättsliga aspekter som LOU, GDPR och säkerhetsklassning, samt hur detta bör beaktas vid offentlig upphandling av molntjänst.
Kravanalytiker kommer att vara en nyckelspelare i upphandlingen av ERP-system, för att säkerställa att det valda systemet inte bara uppfyller dagens verksamhetskrav utan också är rustat för framtida utveckling och förändringar inom offentlig sektor.
Obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet de senaste 7 åren som kravanalytiker, med särskild erfarenhet av att ansvara för utformning av krav på systemet i upphandlingar av IT-system inom offentlig sektor.
Erfarenhet av projektledning av projekt som inkluderat upphandling av IT-system
Mycket god förmåga och dokumenterad erfarenhet av att formulera väl avvägda krav på IT-system i offentlig upphandling som lyder under LOU eller LUF.
Mycket god förståelse för IT-system och deras uppbyggnad, samt hur dessa förhåller sig till offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att genomföra förstudier för offentlig upphandling av IT-system som innefattar behovskartläggning och marknadsanalys.
Erfarenhet av att genomföra offentlig upphandling av IT-system genom förhandlat förfarande och/eller konkurrenspräglad dialog.
God kunskap om regulatoriska krav som påverkar offentliga myndigheters IT-system, såsom GDPR, OSL och liknande.
Erfarenhet av att arbeta nära upphandlingsenheter, juridiska experter och tekniska team
Kandidatexamen inom systemvetenskap, juridik, ekonomi, eller annan relevant utbildning.
Meriterande krav:
Utöver ovan angivna erfarenhetskrav är det ett mervärde om den huvudansvarige har ytterligare erfarenheter som påvisar kompetens med tydlig relevans och koppling till uppdrags- och ansvarsbeskrivningen ovan.
