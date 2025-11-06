Kravanalytiker - Upphandling av tekniska system
Om uppdraget
Vi söker en erfaren kravanalytiker med stark kompetens inom offentlig upphandling för ett uppdrag kopplat till kravställning, analys och dokumentation av ett nytt ramavtal för dynamiska skyltar och tillhörande styrsystem.
Rollen innebär att arbeta nära upphandlingsledare, affärsförvaltare och tekniska specialister genom hela upphandlingsprocessen - från kravinsamling och kravformulering till analys, kvalitetssäkring och stöd i utvärdering.
Du kommer vara en nyckelperson i att säkerställa att kravställningen är tydlig, juridiskt korrekt och väl förankrad i verksamhetens behov. Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Identifiera, formulera och dokumentera funktionella, tekniska och legala krav.
Driva och koordinera arbetet med framtagande av upphandlingsdokument.
Planera och leda dialoger med interna och externa intressenter.
Kvalitetssäkra krav och bidra till prioritering och utvärdering.
Stötta i hantering av ramavtal, optioner och beställningsflöden.
Säkerställa att upphandlingsarbetet sker i linje med gällande lagstiftning och interna riktlinjer.
Arbetet sker i nära samverkan med flera intressentgrupper, där kommunikation och struktur är avgörande för att lyckas.
Kvalifikationer - Skallkrav
För att vara aktuell för rollen ska du uppfylla följande:
Minst 5 års erfarenhet inom offentlig upphandling enligt LOU eller LUF.
Minst 1 års erfarenhet av kravställning av tekniska system kopplat till kund- eller resenärsinformation.
Minst 1 års erfarenhet av kravställning i offentlig organisation.
Minst 1 års erfarenhet av samordning av ramavtalsupphandlingar.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av upphandling inom telekomområdet med fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Erfarenhet av processbeskrivning i samband med upphandling av nya system.
Erfarenhet av att hantera beställningar utifrån avtalsoptioner.
Plats: Stockholm, med möjlighet till distansarbete.
Arbetsplats: Kontor i centrala Stockholm, med arbetsutrustning tillhandahållen av beställaren.
Omfattning: 40 timmar per vecka.
Start: 1 januari 2026.
Slut: 30 juni 2026.
Förlängningsmöjlighet: Upp till 12 månader.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag som samarbetar med några av Sveriges mest spännande aktörer inom teknik, IT och samhällsutveckling. Vi erbjuder uppdrag som kombinerar professionell utmaning med verklig påverkan.
Hos oss får du personlig support, konkurrenskraftiga villkor och tillgång till ett starkt nätverk av specialister. Vi tror på öppenhet, kvalitet och långsiktighet - både i våra kundrelationer och i våra samarbeten med konsulter.
