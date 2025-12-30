Kraftsystemspecialist inom elförsörjning
2025-12-30
Om tjänsten
Hos oss får du möjlighet att bidra till ett samhällsviktigt uppdrag i en bransch som står inför spännande utmaningar och utveckling.
Till Underhåll och utveckling av SCADA/EMS-applikationer som utgör grunden för driftövervakningssystemet som används av Svenska kraftnäts kontrollrum söker vi nu kraftsystemspecialister till vår verksamhet i Sundbyberg enligt roll beskrivningen nedan.
Rollen innebär att:
• utföra dagligt underhåll och arbete med att hålla igång applikationer och konfiguration såsom beräkningar, larm och bilder som används för drift av kraftsystemet.
• leda felsökning och utredningar samt agera support och stöd till verksamheten.
• delta i förbättring och utveckling av nuvarande och nya applikationer.
• bidra till kontinuerlig utveckling av teamets arbetsrutiner och processer.
Arbetet omfattar dagjour (support) i rullande schema under normal kontorstid. Beredskap kan förekomma.
Utvecklingsmöjligheter
• Du kommer utveckla dina kunskaper om det nordiska kraftsystemet som en del i ett väl fungerande team med kompetenta kollegor.
• Svenska kraftnät befinner sig i en tid av stora förändringar, med spännande och utvecklande arbetsuppgifter för den som visar engagemang och vill fortsätta utvecklas.
Bidra med
• Rollen innefattar både att arbeta proaktivt för att tillhandahålla systemstöd med hög tillgänglighet och kvalitet, samt att vara en del i teamet för andra linjens support för att lösa problem som uppkommer.
• Du bidrar tack vare det nära samarbetet med Svenska kraftnäts kontrollrum till att vi alltid håller Sverige lysande.
Enheten
Enheterna Driftövervakning och Analysfunktioner ansvarar för förvaltning av beslutstöd för kontrollrummet kopplat till övervakning och optimering av kraftsystemets drift.
Det innebär dagligt operativt underhåll samt kort- och långsiktig utveckling av SCADA- och Energy Management System (EMS)-applikationer samt övrig optimeringsfunktionalitet. Inom enheten Analysfunktioner ingår även beredskap.
Enheten består av medarbetare med varierande bakgrund, ålder och kön. Enheterna innehar en djup kompetens inom SCADA/EMS.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Strukturerad - du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och håller ordning även i komplexa projekt.
• Analytisk - du har förmågan att se samband, dra slutsatser och fatta välgrundade beslut baserat på data och tekniska underlag.
• Stabil - du behåller lugnet och fokus även under press och i föränderliga situationer.
• Samarbetsorienterad - du trivs med att arbeta i team, delar kunskap och bygger goda relationer med kollegor och externa aktörer
Du har även:
Teknisk civilingenjörsexamen eller masterexamen från universitet eller högskola inom elkraft, eller arbetslivserfarenhet som Svenska kraftnät bedömer likvärdigt.
• Har genom utbildning eller arbetslivserfarenhet förvärvat kunskap inom kraftsystemanalys eller SCADA/EMS-system
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• arbetslivserfarenhet inom elkraft
• modellering av kraftsystemet med hjälp av CIM och särskilt CGMES
• kraftsystemanalysverktyg som PSS/E, PowerFactory eller Neplan
• programmeringskunskaper, t.ex. C/C++, Python, SQL, Java eller Shell-scripting i Linux
• Erfarenhet av att samarbeta med/mellan DSO:er/TSO:er
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Arbetet är på plats och inget distansarbete förekommer
• Sista ansökningsdag, 2026-02-26, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning, arbetet omfattar dagjour (support) i rullande schema under normal kontorstid. Beredskap kan förekomma.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna någon av rekryterande chefer Najib Mirkhani 010-475 8179 eller Carolina Heimburger 010-475 8651, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 8007. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31 Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
