Kraftsystemingenjör inom data och modellering
Ett komplext elsystem som utvecklas under snabb takt ställer höga krav på datakvalitet och robusta systemstöd. Som kraftsystemingenjör inom data och modellering på driftavdelningen arbetar du med datamodellering och strukturerad dataförvaltning för att säkerställa tillförlitlig och långsiktigt hållbara data. Rollen ger möjlighet att fördjupa din kunskap om det nordiska kraftsystemet och bidra till Svenska kraftnäts uppdrag i energiomställningen genom att möjliggöra datadrivna beslut och ökad digitalisering.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
I rollen som kraftsystemingenjör inom data och modellering bidrar du till att säkerställa att verksamhetskritiska data är korrekt, tillgänglig och långsiktigt förvaltningsbar i ett allt mer komplext elsystem. Du arbetar med modellering av kraftsystemmodeller, data management och systemstöd för driftplanering och uppföljning, samt är med och utvecklar teamets förmåga inom strukturerad datahantering. I din roll möjliggör du ökad digitalisering och automation, samt bidrar till Svenska kraftnäts uppdrag i energiomställningen och utvecklingen av det nordiska kraftsystemet genom att skapa förutsättningar till datadrivenhet. Arbetsuppgifter
Modellera och vidareutveckla kraftsystemmodeller för driftplanering.
Förvalta och utveckla systemstöd för nätdrift, inklusive datamodellering, kravställning, test och viss konfiguration.
Säkerställa hög datakvalitet, interoperabilitet och långsiktig dataförvaltning.
Bidra till struktur, arkitektur och arbetssätt inom data management.
Stödja digitalisering och automation av driftens processer.
Fungera som en länk mellan elkraft, data och IT.
Bidra till robusta lösningar för informationsutbyte, både internt och externt, inklusive att tillgodose ökade krav på samordning inom EU.
Du blir en del av enheten Nätdriftutveckling på avdelning Drift. Enheten bildades 2025 och ansvarar för att driva utvecklingsarbete för den operativa nätdriften. Här arbetar elva medarbetare med olika roller och kompetenser, bland annat verksamhetsutvecklare, processledare, produktägare och kraftsystemspecialister. Arbetet präglas av nära samarbete, kunskapsutbyte och många kontaktytor mot driftverksamheten och IT-organisationen.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen är du analytisk och strukturerad med förmåga att se helheter och omsätta komplex information till väl genomtänkta lösningar. Du är nyfiken och har ett intresse för att förstå och utveckla verksamheten över tid. Du trivs i samarbete med andra och bidrar aktivt i gemensamma arbetsprocesser och forum. Samtidigt är du initiativtagande och målmedveten, samt tar ansvar för att driva frågor framåt när du ser behov eller förbättringsmöjligheter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har en civilingenjörsexamen eller mastersexamen från universitet eller högskola inom elkraft, energisystem, data/informationsteknologi eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenheter som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Du har även:
Flerårig arbetslivserfarenhet inom ett för rollen relevant område.
Erfarenhet av arbete inom data engineering och/eller data management, såsom utveckling och förvaltning av datainfrastruktur samt arbete med datakvalitet, struktur, metadata, masterdata eller informationsmodeller.
Mycket god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller förändringsarbete.
Erfarenhet av arbete inom elbranschen, exempelvis elnät, produktion, drift eller elmarknad.
Kunskap om elsystemets struktur, dataflöden och tekniska beroenden.
Erfarenhet av kraftsystemmodellering i exempelvis CIMdesk, PSS/E eller Power Factory.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %
Resor kan förekomma någon gång per år
Sista ansökningsdag 15 maj 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester på slutkandidaterhttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Jonas Bergman, tel. 010 475 86 86. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Linda Mattsson, tel. 010 350 91 47. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124090".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
https://www.svk.se/
