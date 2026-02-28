Kraftkonstruktör till Spännande Bolag!
Är du en kommunikativ och initiativtagande person som är redo för nästa steg i karriären? För vår kunds räkning söker vi en Kraftkonstruktör som kommer arbeta med spännande produkter som ställer höga krav på tillförlitlighet, hållbarhet och livslängd. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som kraftkonstruktör får du en central roll i utvecklingen av elkonstruktioner. Du kommer att arbeta med hela kedjan från kravhantering och analys av olika designlösningar till konstruktion av kraftlösningar såsom AC/DC- och DC/DC-system samt kablage. Arbetet omfattar även integration, verifiering, granskning och felsökning av lösningar, samtidigt som du stöttar produktionen vid behov. Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom flera discipliner och kräver både teknisk bredd och noggrannhet i varje steg av utvecklingsprocessen.
Du kommer till exempel att:
Göra designval och konstruera kraftlösningar, kablage, elscheman och kommunikationssignaler
Sammanställa, skriva och granska krav- och designspecifikationer samt dokumentation
Delta i utveckling av delsystem och systemnivålösningar tillsammans med tvärfunktionella team
Ta fram kraft- och signalkedjor, definiera kablars utformning och funktion
Integrera, verifiera, granska och felsöka lösningar samt stötta produktionen vid behov
VI SÖKER DIG SOM:Har arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion och hårdvaruutveckling
Har en eftergymnasial utbildning inom elektroteknik, elektronikdesign eller likvärdigt
Har kunskaper i CAD
Kan kommunicera obehindrat i svenska och engelska i både tal och skrift, då språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
Arbetat i Microsoft Visio för kablageritningar
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig med god kommunikativ förmåga och ett starkt driv, som med engagemang bidrar till att utveckla verksamheten och föra projekten framåt. Du tar initiativ, agerar proaktivt och söker aktivt lösningar. Rollen förutsätter att du kan hantera flera parallella arbetsspår, behålla helhetsperspektivet och knyta samman olika delar till välfungerande lösningar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Kontaktperson: Evelina Ogheden
Ansök genom att klicka på länken nedan eller skicka in din ansökan direkt. Vi gör löpande urval, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan tillsättas innan annonsperioden löpt ut.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
