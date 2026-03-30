Kraftkonstruktör
Hyrpersonal Sverige AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-03-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyrpersonal Sverige AB i Linköping
, Jönköping
, Södertälje
, Karlstad
, Solna
eller i hela Sverige
Kraftkonstruktör - Elkonstruktion och hårdvaruutveckling
Vi söker en engagerad och tekniskt stark kraftkonstruktör som vill ta en central roll i utvecklingen av robusta och långlivade elkonstruktioner. I denna roll kommer du att arbeta med produkter där tillförlitlighet, hållbarhet och livslängd är avgörande kriterier. Du ansvarar för hela utvecklingskedjan - från kravinsamling och konceptval till detaljkonstruktion, verifiering och support mot produktion. Ditt arbete kommer att omfatta design och konstruktion av kraftlösningar såsom AC/DC- och DC/DC-system, framtagning av kablage och elscheman samt definiering av kommunikationssignaler och signalkedjor.
Du förväntas göra väl underbyggda designval, skriva och granska krav- och designspecifikationer samt upprätta tydlig teknisk dokumentation som stödjer produktion och framtida service. Dagliga arbetsuppgifter kan inkludera att delta i tvärfunktionella utvecklingsmöten, skapa CAD-ritningar, ta fram kablagestrukturer, genomföra integrationstester och felsökningsaktiviteter i labb och fält, samt att koordinera verifierings- och granskningsaktiviteter. Rollen kräver att du arbetar nära mekanik-, mjukvaru- och produktionsteam för att säkerställa att lösningarna fungerar som helhet och uppfyller både funktions- och säkerhetskrav. Du kommer också att bidra till riskanalyser, robusthetsbedömningar (t.ex. temperatur- och EMC-aspekter) och förbättringsarbete som höjer produktens livslängd och kvalitetsnivå. Vi söker en person som tar eget ansvar, trivs i en miljö där kommunikation och tydlighet är kritiskt, och som kan prioritera mellan parallella uppgifter utan att tumma på noggrannhet.
Rollen lämpar sig för dig som vill kombinera teknisk problemlösning med praktisk konstruktion och som tycker om att se dina idéer gå från koncept till färdig produkt. Du får möjlighet att utvecklas professionellt genom komplexa tekniska utmaningar och nära samarbeten med erfarna kollegor i tvärfunktionella team. För att rollen ska bli framgångsrik krävs god dokumentationsförmåga, vana vid att arbeta med kravstyrda processer och en vilja att kontinuerligt förbättra arbetsprocesser och tekniska lösningar.
Erfarenhet och kvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom elektroteknik, elektronikdesign eller motsvarande.
* Arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion och hårdvaruutveckling. (Antal år: {ange, t.ex. 3-5 år})
* God vana att arbeta i CAD-verktyg för elritning och konstruktion.
* Erfarenhet av att ta fram elscheman, kraft- och signalkedjor samt kablage.
* Kunskap om kravhantering, verifiering, test och felsökning av elektroniska system.
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
* Meriterande: erfarenhet av Microsoft Visio för kablageritningar.
* Meriterande: erfarenhet av AC/DC- och DC/DC-system, EMC-krav och testning.
* Övriga krav/särskild kompetens: Publiceringsdatum2026-03-30Dina personliga egenskaper
* God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta i tvärfunktionella team.
* Proaktiv och initiativtagande - söker aktivt lösningar och driver projekt framåt.
* Noggrann och strukturerad i dokumentation och designarbete.
* Problemlösande tankesätt med förmåga att analysera komplexa tekniska utmaningar.
* Flexibel och hjälpsam - stöttar produktion och kollegor vid behov.
* Engagerad i förbättringsarbete och kvalitetssäkring.
Vad företaget erbjuder dig som anställd
* Möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade och krävande produkter där du får stort ansvar i konstruktion och beslut.
* Tvärfunktionellt samarbete med erfarna ingenjörer inom mekanik, mjukvara och produktion.
* Sista dag att ansöka är 28 april
Detta avser både i befattning 1st direktrekrytering samt som 1st konsult för kunds räkning.
ngenjörstorget fungerar som en specialiserad plattform och nätverk för ingenjörer och tekniker, medan Hyrpersonal Sverige är det operativa moderbolaget som hanterar själva anställningarna, rekryteringen och bemanningen.
Hyrpersonal Sverige (Moderbolag): Ett rikstäckande bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Linköping. De fokuserar på Executive Search, Interim Management och specialistrekrytering inom flera sektorer.
Ingenjörstorget: Fungerar som en nischad "mötesplats" och portal under Hyrpersonal-paraplyet, specifikt inriktad på att matcha ingenjörskompetens med teknikföretag.
Att arbeta hos oss: (Omdömen och kultur)
Enligt medarbetarrecensioner på plattformar som Indeed lyfts följande faktorer fram:
Indeed
Balans och välmående: Anställda har rapporterat en god balans mellan arbete och fritid samt en generellt stressfri arbetsmiljö.
Stöd från ledningen: Positiv feedback ges ofta gällande stöd från chefer och den allmänna trivseln i organisationen.
Uppdragsfokus: Som konsult blir du ofta utplacerad hos externa kunder (t.ex. kommuner eller teknikbolag), men med Hyrpersonal Sverige som den formella arbetsgivaren som sköter avtal och uppföljning.
Tjänsteutbud för anställda och kandidater
Karriärvägar: Vi erbjuder allt från lediga tjänster för juniora tekniker till tunga roller inom Interim Management där en ledare kan vara på plats inom 48 timmar.
Geografisk närvaro: De har kontor och nätverk i bland annat Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Uppsala och Jönköping.
• B (Personbil) Ersättning
Fast
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyrpersonal Sverige
, http://www.hyrpersonalsverige.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyrpersonal Sverige AB Kontakt
VD, Senior Recruitment Specialist
Orlando Ludvigsson Orlando.ludvigsson@hyrpersonalsverige.se 010-555 86 05
9827611