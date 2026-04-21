Köttstyckare - slaktare Butik

Handlarn Göteborg AB / Slaktarjobb / Trollhättan
2026-04-21


Vi söker en engagerad medarbetare till vår köttsavdelning i vår butik. I rollen kommer du arbeta med styckning, paketering samt försäljning till kunder över disk. Du ansvarar även att butiken hålls ren, organiserad samt att ha koll på lager och varupåfyllning.
Arbetet innebär daglig kundkontakt, därför är det viktigt att du är serviceinriktad och trivs i mötet med människor.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Stycka och hantera kött
Paketera och märka varor
Försäljning och kundbemötande
Hålla ordning och städa i butik
Lagerhantering och påfyllning av varor

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i köttbutik, livsmedelsbutik eller liknande
Erfarenhet av styckning/slakt
Serviceinriktad och ansvarstagande
God arbetsmoral och noggrannhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Via e-postadress
E-post: handlarn.gbg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Handlarn Göteborg AB (org.nr 559421-8595), https://maxmat.se/
Karlstorpsvägen 104 (visa karta)
461 52  TROLLHÄTTAN

Kontakt
Jan Kohi
handlarn.gbg@gmail.com
0723330646

Jobbnummer
9868204

