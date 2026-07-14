Kött & charkansvarig

Storbutiken i Farsta AB (ICA Kvantum Farsta) / Chefsjobb / Stockholm
2026-07-14


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Vill du bli en del av ICA Kvantum Farsta som ligger i hjärtat av Farsta Centrum?

Butiken är 2400 kvadratmeter stor, omsätter cirka 260 miljoner och har en tydlig färskvaruinriktning. Det är en nyinvesterad & modern butik med ett brett sortiment som alltid strävar efter att vara något utöver det vanliga.
Vi ställer alltid höga krav på oss själva & våra medarbetare, och har igenom det byggt upp ett anseende i Farsta Centrum som den trovärdiga och framförallt genuint trevliga butiken.
Nu söker vi en ansvarig till våran kött och charkavdelning.

För att jobba som ansvarig hos oss ska du:
• Ha tidigare erfarenhet som avdelningsansvarig- Goda kunskaper inom butiksekonomi- Trivas med ett högt tempo- Ha ambitionen att fortsätta utvecklas- Viljan att lära vidare och lyfta personal- Vara ordningsam & strukturerad i ditt arbete- Vara kreativ och självständig

Publiceringsdatum
2026-07-14

Anställningstyp/arbetstider
:Tillsvidare, provanställning 6 månader, heltid.
Vi tar hand om ansökningar och håller intervjuer löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Storbutiken i Farsta AB (org.nr 556899-4080)
123 47  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Storbutiken i Farsta AB (ICA Kvantum Farsta)

Jobbnummer
10002750

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