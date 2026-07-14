Kött & charkansvarig
Storbutiken i Farsta AB (ICA Kvantum Farsta) / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-14
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Vill du bli en del av ICA Kvantum Farsta som ligger i hjärtat av Farsta Centrum?
Butiken är 2400 kvadratmeter stor, omsätter cirka 260 miljoner och har en tydlig färskvaruinriktning. Det är en nyinvesterad & modern butik med ett brett sortiment som alltid strävar efter att vara något utöver det vanliga.
Vi ställer alltid höga krav på oss själva & våra medarbetare, och har igenom det byggt upp ett anseende i Farsta Centrum som den trovärdiga och framförallt genuint trevliga butiken.
Nu söker vi en ansvarig till våran kött och charkavdelning.
För att jobba som ansvarig hos oss ska du:
• Ha tidigare erfarenhet som avdelningsansvarig- Goda kunskaper inom butiksekonomi- Trivas med ett högt tempo- Ha ambitionen att fortsätta utvecklas- Viljan att lära vidare och lyfta personal- Vara ordningsam & strukturerad i ditt arbete- Vara kreativ och självständigPubliceringsdatum2026-07-14Anställningstyp/arbetstider
:Tillsvidare, provanställning 6 månader, heltid.
Vi tar hand om ansökningar och håller intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storbutiken i Farsta AB
(org.nr 556899-4080)
123 47 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Storbutiken i Farsta AB (ICA Kvantum Farsta) Jobbnummer
10002750