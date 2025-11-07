Korttiden söker undersköterska för helgtjänst
2025-11-07
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Arbetet innebär
I rollen som undersköterska på Korttiden kommer du att spela en viktig roll i omsorgen om våra brukare.
Målet med en vistelse på korttiden är att brukare ska känna dig trygga och bli självständiga för att kunna återgå till vardagen i sitt hem.
Arbetet innebär att du bistår med dagliga aktiviteter samt stödjer och hjälper till med personlig omvårdnad. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga medarbetare för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra brukare.
- Stöd i daglig omvårdnad
- Utföra medicinska uppgifter enligt delegering
- Stödja i måltider samt aktivt delta i sociala aktiviteter
- Dokumentera och rapportera brukarnas behov och förändringar i deras tillstånd
- Arbeta för att främja brukarnas självständighet och livskvalitet
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad att göra skillnad i andra människors liv och som har en stor empati. Du är en trygg och positiv person som trivs med att arbeta i en stimulerande och utmanande miljö. Som undersköterska hos oss på Korttiden kommer du att vara en viktig del av ett team som alltid sätter patienternas behov i första rummet.
Vi värdesätter en positiv attityd och en stark vilja att bidra till ett gott arbetsklimat. Som en del av vårt team får du möjlighet att växa och göra en verklig skillnad. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och arbeta i en miljö där omtanke och kvalitet står i fokus, så vill vi gärna höra från dig!
- Utbildning som undersköterska
- Erfarenhet av att arbeta med korttidsvård eller inom äldreomsorg är meriterande
- Förmåga att arbeta både självständigt och i team, med fokus på att skapa en trygg och stimulerande miljö
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du i stället bli anställd med titeln vårdbiträde alternativt biträde.
Övrig information och förmåner
Anställningen är en tillsvidareanställning och schemat är förlagt enligt helgtjänst.
Rekryteringsprocessen påbörjas omgående och pågår löpande under hela ansökningstiden, så ansök redan idag!
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/
