Koordinator till Boden sökes!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Boden Visa alla administratörsjobb i Boden
2025-08-25
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Är du strukturerad, lösningsorienterad och har erfarenhet av stora industriprojekt? Då kan du vara den vi söker!
Som koordinator kommer du att spela en nyckelroll i arbetet med att säkerställa en smidig och strukturerad överlämning från byggfas till driftsättning inom ett tekniskt komplext industriprojekt. Du arbetar med att förbereda, samordna och följa upp dokumentation relaterad till mekanisk färdigställning och överlämning till driftsättningsteamet. Du samarbetar med teknik-, kvalitets-, bygg- och färdigställandeteam ser du till att projektets krav, processer och tidplaner följs.
Du ansvarar för att utveckla och förbättra rutiner och flöden kopplade till överlämningsdokumentation samt koordinera dokumentation från entreprenörer och leverantörer enligt krav. Du håller noggrann uppföljning och rapportering av status för både överlämningsdokumentation och kvalitetsdokument via projektets digitala verktyg och databaser. En viktig del av rollen är också att stötta interna revisioner, hantera eventuella avvikelser samt säkerställa att korrigerande åtgärder genomförs i tid.
Du leder arbetet leder och prioriterar du insatserna för det lokala dokumentationsteamet. Du deltar i möten kring erfarenhetsutbyten, och bidrar med förbättringsförslag. Du har också ett ansvar för att säkerställa att arbetet bedrivs enligt projektets regler och policys inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, inklusive beteendebaserad säkerhet, samt följer organisationens etiska riktlinjer och kvalitetssystem.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet från större industri- eller infrastrukturprojekt, gärna i roller kopplade till färdigställande, överlämning eller dokumenthantering. Du har en god förståelse för driftsättningsprocesser, dokumentationskrav och systematisk uppföljning i tekniskt komplexa miljöer. Det är viktigt att du är van att arbeta med databaser och digitala verktyg för spårning och rapportering, samt har lätt för att koordinera mellan olika teknikdiscipliner och intressenter.
Du är strukturerad, kommunikativ och trygg i att ta ansvar i en koordinerande roll. Tidigare erfarenhet av att leda mindre team eller arbeta tvärfunktionellt är meriterande, likaså kunskap om kvalitets- och överlämningsprocesser i totalentreprenad- eller industriprojekt.
Detta är en konsultroll där du blir anställd av oss och arbetar ute hos kund. Tjänsten är tänkt att börja i september och pågå ett år framåt.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt. Emilia.bergstedt@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9475072