Koordinator till Advanced Platform
2025-08-13
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Är du en driven och proaktiv person som älskar att strukturera och organisera? Gillar du att ta initiativ, se till att saker och ting får gjort och att hjälpa andra? På Saab Aeronautics i Linköping söker vi dig som vill vara en del av våra innovativa team inom Advanced Platforms! Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens stridsflygteknik och vara med och forma en spännande framtid.
Din roll
På Advanced Platform söker vi en koordinator där du kommer spela en nyckelroll i att stödja våra team som utvecklar framtidens stridsflygsystem. Du kommer att vara en viktig kugge i vår dagliga drift, ansvarig för att mycket rullar på smidigt och effektivt. Eftersom projektet vi arbetar med är nytt och under ständig uppbyggnad söker vi nu efter dig som trivs i en föränderlig arbetsmiljö där vi arbetar mot ett gemensamt mål men stakar ut vägen dit tillsammans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Planera och koordinera granskningar.
* Strukturera och leda möten för att säkerställa tydliga resultat och uppföljning.
* Effektivisera arbetsflöden och processer.
* Följa upp att arbetsuppgifter slutförs i tid och av rätt ansvarig person.
* Kommunicera tydligt och proaktivt.
Vara en pålitlig person i planering och strukturering.
Vi söker dig som:
* Är strukturerad och organiserad, med en förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
* Har en god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta med andra.
* Är lösningsorienterad och tar initiativ för att hitta kreativa lösningar.
* Har en positiv attityd och är engagerad i att bidra till framsteg och trivsel.
* Är service minded och tycker om att hjälpa andra att lyckas.
Vi erbjuder:
* En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö
* Möjlighet att bidra till förbättringar och göra skillnad i teamens effektivitet.
* Kollegor som värdesätter samarbete och tydlig kommunikation.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
