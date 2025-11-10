Koordinator sökes till äldreomsorgen!
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Administratörsjobb / Kungälv Visa alla administratörsjobb i Kungälv
2025-11-10
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd i Kungälv
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-11-10Beskrivning
Nu söker vi två koordinatorer till äldreomsorgen, vill du blir vår nya kollega som har till uppgift att stödja verksamheten inom produktionsplanering med schemaläggning och bemanning? Ansök redan idag!
Varje koordinator har huvudansvar för sitt område, men kan vid behov ersätta och täcka för varandra och tillsammans jobbar vi för helheten.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som koordinator har du ansvar att inom ditt område administrera i vårt schemaläggningssystem Time Care Planering. Du kommer ha nära dialog med chefer/medarbetare och utifrån verksamhetens behov färdigställa schemat (diffkorrigera) med hänsyn till gällande lagar, avtal och verksamhetens ekonomi. I uppdraget ingår även att tillsammans med chef/bemanningscontroller följa upp och utvärdera bemanningsprocessen, se över bemanningsbehovet och schemat för att utveckla arbetet kring planering och schemaläggning. Du kommer också stödja medarbetare i schemaläggning och rapportering av avvikelser i personalsystemet Personec samt planera ut brukarinsatser i planeringssystemet TES.
I rollen arbetar du även med korttidsrekrytering. Det innebär att du arbetar med att säkerställa bemanning vid frånvaro, matcha rätt kompetens till rätt uppdrag och följa upp bokningar. Du har en central roll i att upprätthålla kontinuitet i verksamheten genom ett nära samarbete med både chefer och vikarier. I rollen som koordinator kan du även arbeta med husfrågor. KvalifikationerKvalifikationer
- Erfarenhet av att ha arbetat som koordinator, planerare eller administratör inom äldreomsorgen.
- Gymnasieexamen.
- Intresse för bemanningsekonomi och kunskap om arbetstidsregler, arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt är förutsättningar för att klara uppdraget.
Meriterande:
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom planering och bemanning.
- Erfarenhet av schemaläggning.
- Erfarenhet av att ha arbetat med insatsplanering.
- Körkort.
Erfarenhet inom systemverktyg som Personec, TES, Time Care Pool och Time Care Planering är meriterande. KY/YH-utbildning inom personal- och löneadministration är även det meriterande, motsvarande eftergymnasial utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Som person ser vi att du är kundorienterad, har god förmåga till samarbete och ett professionellt bemötande, då en av våra uppgifter är att förse verksamheten med kvalitativ personal. Arbetet kräver att du är strukturerad och lösningsfokuserad, att du kan prioritera dina arbetsuppgifter vid arbetstoppar och behålla lugnet även i stressade situationer. Du ser möjligheter i komplexa situationer och har lätt för problemlösning. Du förstår betydelsen av god kommunikation för att uppnå resultat i ditt arbete.
I denna tjänst arbetar du 40h/vecka måndag- fredag med placering ute på verksamheten. Flexavtal finns.
Vi förutsätter att du har god datavana. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Urval och intervjuer sker löpande.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering - hos oss är olikheter en styrka. Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Mathilda Hellström 0303-238695 Jobbnummer
9597215