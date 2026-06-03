Studievägledare till Rudbeckianska gymnasiet
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2026-06-03
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Är du utbildad studie- och yrkesvägledare och har ett stort engagemang för att stötta elever på sin väg mot studier eller annan sysselsättning? Varmt välkommen att söka till oss!Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med vägledning av våra elever inför kommande studie- och yrkesliv. Ditt viktigaste verktyg är det personliga samtalet men du håller även i olika informationsinsatser och andra aktiviteter utformade för att stötta eleverna i beslut kring deras framtid. Utöver sedvanliga studievägledaruppgifter ingår även arbete med marknadsföring.
Du tillhör skolans elevhälsoteam och tillsammans med kurator, skolsköterska och specialpedagog arbetar ni i en samlad elevhälsa och har en tät kontakt med lärare och skolledning. Ni träffas regelbundet och diskuterar övergripande frågor, arbetar främjande och förebyggande samt tar upp aktuella elevärenden. Att samverka med vårdnadshavare och med andra professioner inom och utanför skolan är också en viktig del av uppdraget.
Du kommer i huvudsak att jobba mot något/några av våra program och vilket det blir kan påverkas av dina eventuella tidigare erfarenheter från gymnasieskolan
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare. Du har goda digitala kunskaper och ett stort engagemang för elevers lärande och utveckling. Har du tidigare erfarenhet av vägledning är det meriterande för tjänsten. Som person är du trygg i din roll. Du trivs att samarbeta med andra och har lätt för att ta initiativ. Har du ett intresse för att bidra till skolans marknadsföringsaktiviteter ser vi detta som meriterande . Tjänsten kommer att innebära självständigt arbete, vi ser därför att du har lätt att strukturera och driva ditt arbete framåt.
Vi erbjuder
Rudbeckianska gymnasiet ligger i en härlig kulturmiljö mitt i Västerås. Vi är en skola med traditioner, gamla som nya som knyter oss samman. Med värdeorden; kunskap, empati och självkänsla gör våra elever sig redo för steget ut i vuxenlivet. Våra kompetenta medarbetare brinner för elevernas bästa och vår ambition är att ge alla elever möjlighet att klara högre studier och yrkeslivet. Vi som arbetar här är stolta över uppdraget att vårda skolans fina kvalitet och traditioner samtidigt som vi bedriver ett kontinuerligt och forskningsbaserat utvecklings- och kvalitetsarbete i strävan mot att bli en ännu bättre skola.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Sök gärna tjänsten omgående då vi kommer att kalla till intervjuer kontinuerligt även under ansökningstiden
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Thomas Eriksson thomas.eriksson@fvsverigeslarare.se 076-697 56 28 Jobbnummer
9944594