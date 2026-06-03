Systemingenjör - Product Sustainment
Saab Aktiebolag / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-03
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din Roll
Som Systemingenjör inom Product Sustainment på Saab Surveillance, Avionics arbetar du med analys, utredning och lösning av tekniska problem på produkter som är i drift hos kund. Du leder och genomför tekniska utredningar, identifierar rotorsaker och bidrar till att våra produkter fortsätter vara operativa, supportbara och leveransbara.
Rollen är bred och varierad och kombinerar djup teknisk problemlösning med samarbete över flera funktioner. Du blir en viktig länk och arbetar nära produktavdelning, produktion, kvalitet och kundsupport.
Du blir en del av en nybildad enhet, Product Sustainment, bestående av fem systemingenjörer. Gruppen arbetar med både kortsiktig problemlösning och långsiktiga förbättringar där dina analyser bidrar direkt till produktkvalitet, leveransförmåga och kundnöjdhet.
Din Profil
Vi tror att du har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis elektronik, mjukvara för inbyggda system, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Rollen passar både dig som är I början av din karriär eller som har längre erfarenhet och vill utvecklas inom komplexa tekniska system.
Du har ett intresse för teknisk problemlösning och känner dig trygg i att arbeta med felsökning, rotorsaksanalys och systemtänkande. Du trivs i samarbeten över flera funktioner och uppskattar att arbeta nära både teknik och verksamhet.
Som person är du analytisk, strukturerad och driven. Du tar gärna ansvar för ditt arbete, har ett proaktivt förhållningssätt och är bekväm med att leda tekniska aktiviteter framåt tillsammans med andra.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet från flyg-, försvarsindustri eller andra reglerade verksamheter är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
)
561 85 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB rebecca.frodekrans@saabgroup.com Jobbnummer
9944603