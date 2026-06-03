Key Account Manager till installationskoncern i Göteborgsregionen
Sjötun Rekrytering AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-06-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjötun Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Key Account Manager / Kundansvarig Affärsutvecklare
En av Göteborgsregionens mest etablerade installationskoncern söker sin nästa relationsbyggare
Vill du arbeta med affärsutveckling på riktigt, där långsiktiga kundrelationer, teknisk förståelse och förtroende väger tyngre än snabba avslut?
Nu söker vi en Key Account Manager till en välrenommerad och ekonomiskt stark installationskoncern i Göteborgsregionen. Företaget har över 45 års historik, en stark marknadsposition och långvariga kundrelationer inom tekniska fastighetsinstallationer, service, drift, energioptimering och entreprenadverksamhet. Verksamheten präglas av hög kompetens, god lönsamhet och en kultur där människor trivs och stannar länge.
Det här är inte en roll där du förväntas jaga nya kunder varje dag. Tvärtom. Du får ta ansvar för en etablerad kundportfölj där fokus ligger på att utveckla relationer, skapa mervärde och identifiera nya affärsmöjligheter hos befintliga kunder.
Om rollen
Som Key Account Manager blir du en viktig länk mellan kundernas verksamheter och bolagets tekniska organisation.
Du arbetar nära fastighetsägare, bostadsbolag, offentliga beställare och kommersiella kunder för att förstå deras behov och hjälpa dem att utveckla sina fastigheter på ett hållbart och affärsmässigt sätt.
Ditt uppdrag handlar främst om att:
Vårda och utveckla befintliga kundrelationer
Identifiera förbättrings- och merförsäljningsmöjligheter
Genomföra kundmöten och uppföljningar
Följa upp pågående och avslutade projekt
Samordna rätt interna resurser vid rätt tillfälle
Arbeta strukturerat med kundplaner och affärsutveckling
Bidra till långsiktig tillväxt genom förtroendebaserad försäljning
Du kommer att samarbeta tätt med tekniker, projektledare, gruppledare och ledning för att säkerställa att kunderna får hög kvalitet, rätt lösningar och en positiv upplevelse genom hela kundresan.
Du blir en del av en väletablerad organisation med:
Stark ekonomi och god lönsamhet
Väletablerat varumärke och gott renommé
Långsiktiga kundrelationer
Hög teknisk kompetens
Stabil ägarstruktur
Både service- och entreprenadverksamhet
Tydligt fokus på energioptimering, teknisk utveckling och hållbara lösningar
Här finns redan kunderna, kompetensen och förtroendet på plats. Din uppgift blir att vidareutveckla affärerna och stärka relationerna ytterligare.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från någon av följande områden:
Teknisk försäljning
Fastighetsbranschen
Installationsbranschen
Teknisk förvaltning
Drift och underhåll
Energi- eller ventilationsrelaterade verksamheter
Entreprenadverksamhet
Du kan vara ingenjör i grunden eller ha byggt upp din kompetens genom många års praktisk erfarenhet.
Det viktigaste är att du:
Är trygg i kunddialogen
Har ett genuint intresse för teknik och fastigheter
Kan skapa förtroende på alla nivåer
Är strukturerad och affärsmässig
Trivs med långsiktiga relationer
Ser möjligheter utan att vara påträngande
Du behöver kunna kommunicera lika naturligt med en tekniker ute i verksamheten som med en fastighetschef, inköpare eller VD.
Vi söker inte en traditionell säljare
Det här är ingen roll för den som drivs av korta säljcykler och snabba avslut.
Vi söker dig som förstår att de bästa affärerna skapas genom förtroende, kunskap och långsiktigt samarbete.
Du är den person kunderna ringer när de vill diskutera utvecklingsmöjligheter, energieffektiviseringar, servicebehov eller framtida investeringar, inte för att du säljer hårdast, utan för att du skapar mest värde.
Placering
Göteborgsregionen
Intresserad?
Vi genomför rekryteringen konfidentiellt och företagets namn kommuniceras i ett senare skede av processen.
Om du lockas av möjligheten att arbeta hos en av Göteborgsregionens mest etablerade aktörer inom tekniska fastighetsinstallationer och vill kombinera affärsutveckling, kundansvar och teknisk förståelse i en långsiktig roll, då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjötun Rekrytering AB
(org.nr 559157-9122), http://www.electus.nu
Östra Köpmansgatan 26 (visa karta
)
444 30 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Electus Rekrytering Kontakt
Konsultchef
Suzanna Forsmark 0731457336 Jobbnummer
9944599