Budget- och skuldrådgivare - Stöd till Vuxna
Södertälje kommun / Företagsekonomjobb / Södertälje Visa alla företagsekonomjobb i Södertälje
2026-06-03
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Vill du arbeta både stödjande och förebyggande och göra konkret skillnad för Södertäljes invånare?
Södertälje kommun söker nu en engagerad budget- och skuldrådgivare till vårt förebyggande arbete – en väg in för medborgare som behöver tidigt, lättillgängligt och samordnat stöd. Vi söker dig som inte bara ser siffror och ekonomi – utan också människan bakom. Du har en helhetssyn och förståelse för att ekonomiska problem ofta har bakomliggande orsaker och sällan uppstår isolerat. Uppdraget kombinerar individuell rådgivning med utåtriktat och samverkande arbete för att stärka invånares ekonomiska förutsättningar på både kort och lång sikt. Arbetet innebär en viktig roll i gränslandet mellan ekonomi och socialt arbete, där du möter personer i olika livssituationer – ofta med komplex problematik kopplad till exempelvis psykisk ohälsa eller social utsatthet. Tjänsten är placerad inom Stöd till vuxna, där vi arbetar nära invånarna med tidiga insatser och ett förebyggande perspektiv. Inom enheten finns förutom två kollegor som arbetar med samma sak, vräkningsförebyggande teamet, två som arbetar med psykisk (o)hälsa och en gruppledare. Relationsvåldscenter med både myndighet och öppenvård och gruppledare finns också på enheten samt en resultatenhetschef, totalt 24 personer Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
• Ge budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen
-Stötta individer och hushåll i att skapa struktur och långsiktigt hållbara lösningar i sin ekonomi
-Arbeta med skuldsanering samt ha kontakt med Kronofogden och fordringsägare
-Föra dialog och förhandla med inkassobolag, där god förhandlingsförmåga är avgörande
-Arbeta förebyggande genom tidiga insatser och vägledning
-Föreläsa och hålla informationsinsatser inom privatekonomi och skulder
-Samverka med andra arbetsgrupper och verksamheter inom och utanför kommunen
-Bidra till utveckling av arbetssätt inom enheten och aktivt hålla dig uppdaterad om förändringar i omvärlden som påverkar uppdraget
Vem är du?
-Har ett genuint intresse för människor och förståelse för att ekonomiska problem ofta har bakomliggande och samverkande orsaker
-Är lyhörd, empatisk och professionell i mötet med personer i utsatta livssituationer
-Har god samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt
-Har ett driv att hålla dig ajour med förändringar i lagstiftning och samhällsutveckling
-Är trygg i att möta olika aktörer, inklusive att hantera motparter i förhandlingar Kvalifikationer
-Relevant högskoleexamen inom ekonomi eller socialt arbete
-God kunskap om privatekonomi, skuldsanering och relevant lagstiftning
-Kunskap om psykisk ohälsa och/eller social utsatthet
-God kännedom om socialtjänstens övriga insatser och stöd
-Erfarenhet av att föreläsa, utbilda eller hålla informationsinsatser för grupper
-Erfarenhet av rådgivande, stödjande eller socialt arbete
-God svenska i tal och skrift
-B-körkort
Meriterande:
-Erfarenhet av arbete som budget- och skuldrådgivare, gärna inom kommunal verksamhet
-Erfarenhet av förebyggande arbete och tidiga insatser
-Erfarenhet av samverkan mellan olika verksamheter, exempelvis inom socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård eller civilsamhälle
-Flerspråkig
-Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem och dokumentera enligt gällande rutiner
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete med både individ- och samhällsperspektiv . En viktig roll i kommunens förebyggande arbete. Engagerade kollegor och god samverkan. Trygga villkor enligt kollektivavtal och friskvårdsförmåner
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Ulrica Blomgren +46852302731 Jobbnummer
9944609