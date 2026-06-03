Vaktmästare till klinisk kemi och farmakologi (vikariat)
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2026-06-03
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Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) är en del av verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet. Vi är en högspecialiserad, ackrediterad verksamhet som utför diagnostik dygnet runt och tillhandahåller vägledning inom områden kemi och farmakologi. Analyserna är snabba och kvalitetssäkrade i syfte att effektivisera sjukvårdens processer samt att stödja forskning och utveckling. Vi ger även stöd för patientnära verksamhet inom sluten och öppen vård. Inom KKF arbetar cirka 140 medarbetare och vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade kollegor och ett gott ledarskap.
Ditt uppdrag
Tjänsten avser ett vikariat till vårt vaktmästeri inom avdelningen logistik, då en av våra vaktmästare ska vidareutbilda sig.
En stor del av de dagliga arbetsuppgifterna som vaktmästare hos oss handlar om packning och skickning av patientprov, främst inom Sverige men även utomlands, vilket kräver god kännedom om provhantering och provets väg genom laboratoriet. Vidare arbetar du med
• beställning av förbrukningsmaterial
• förrådshantering såsom uppackning och lagerhållning
• mottagning av leveranser till hela KKF
• hantering av felanmälan och tjänstebeställningar för KKFs lokaler
• avfallshantering
• beställning och hantering av arbetskläder
• god ordning i personalrum och miljöstationer
• skötsel av kaffeautomater och kopieringsapparater.
Arbetet är viktigt för att hålla igång laboratoriet och tjänsten innebär att du stöttar hela verksamheten. Arbetsuppgifterna fördelas inom gruppen som förutom du också består av ytterligare en vaktmästare samt ett laboratoriebiträde.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Vi söker dig med en slutförd gymnasieutbildning och gärna några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. God datorvana är ett krav då man vid många av de dagliga arbetsuppgifterna använder olika dataprogram. Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Din kompetens
Du trivs med att arbeta självständigt och du är strukturerad och noggrann och organiserar ditt arbete väl både individuellt och tillsammans med dina kollegor. Egenskaper vi söker i dig är god förmåga att samarbeta och en hög servicekänsla. En vaktmästare hos oss jobbar med stödfunktioner till hela KKF och måste kunna etablera bra kontakt och samarbeta med alla våra medarbetare, samt skapa goda relationer med våra leverantörer och kunder. Vi kommer lägga stor vikt vid personlighet lämplighet.
Vi erbjuder
Vikariatet startar enligt överenskommelse och planeras löpa på fram till och med den 15 augusti 2027, sannolikt med möjlighet till förlängning. Arbetet kommer att utföras på dagtid 7.00 – 15.30. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Vid frågor kontakta avdelningschef Fredde Klintstrand, 018 – 611 42 19
Facklig kontaktperson, Kommunal, nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS722/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9944588