Säljledare/Ställföreträdande butikschef - Kumla
Lidl Sverige Kommanditbolag / Butikssäljarjobb / Kumla Visa alla butikssäljarjobb i Kumla
2026-06-03
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Jobbpitch
Är du ett serviceproffs som vill vara med och bidra till fantastiska kundupplevelser? Är du dessutom en mästare på att inspirera och utveckla människor? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad säljledare/ställföreträdande butikschef till vårt team!
Din roll
Som säljledare/ställföreträdande butikschef på Lidl är du butikschefens högra hand och har en given plats i butiksledningen. Du motiverar och inspirerar butiksteamet till att uppnå sin fulla potential varje dag och säkerställer att uppgifter utförs effektivt, korrekt och i tid. Du deltar självklart i det dagliga butiksarbetet och arbetar tillsammans med teamet för att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen.
Rollen innefattar uppgifter som:
• Säkerställa och leverera utmärkt kundservice i butiken
• Stötta butikschefen i det dagliga arbetet i butiken och se till att ni når resultat genom att leda, motivera och utveckla butikspersonalen samt delta i det dagliga arbetet på ett föredömligt sätt
• Säkerställa att butiken lever upp till våra grundpelare inom kundvänlighet, varutillgänglighet, färskhet, renlighet och lönsamhet
• Arbeta målinriktat med butikens nyckeltal
• Samordna och organisera introduktion och vidareutbildning av alla butiksmedarbetare
• Du har även totalansvaret för butiksdriften när butikschefen inte är på platsPubliceringsdatum2026-06-03Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och utveckla team i en snabbrörlig och resultatorienterad miljö. Du har god problemlösningsförmåga och är duktig på att planera och delegera arbetsuppgifter. Du drivs av ditt starka kundfokus och prioriterar alltid kundupplevelsen. Att överträffa satta mål och maximera produktiviteten i ditt arbete ihop med teamet ser du som en självklarhet. Utöver det är du en god kommunikatör och kan genom feedback utveckla teamet och butiken.
Vi ser även att du:
• Har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot handel.
• Behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som ställföreträdande butikschef, butikschef eller som avdelningsansvarig inom dagligvaruhandeln eller annan serviceorienterad bransch.
Vi erbjuder
Du får arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension.
Vill du vara med på vår resa?
Om svaret är JA, då söker du tjänsten så här:
• Klicka på "Ansök"
• Fyll i formuläret
• Bifoga CV
Rekryteringen sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer arbetet att ske enligt schema där tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass ingår.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Med mer än 5 000 medarbetare över hela landet, försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige Kommanditbolag
Mastgatan 10 (visa karta
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692 71 KUMLA Arbetsplats
Kumla, Lidl Sverige KB Jobbnummer
9944595