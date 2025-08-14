Koordinator & Rådgivare inom Bygglov
2025-08-14
Koordinator & Rådgivare inom Bygglov - Deltid med möjlighet till heltidPubliceringsdatum2025-08-14Om företaget
Bygglov.se är en digital plattform som hjälper privatpersoner och företag att navigera bygglovsprocessen - från idé till färdigt beslut. Vi kombinerar expertkunskap med smarta digitala lösningar, inklusive AI-stöd, för att ge snabb och korrekt rådgivning. Nu söker vi en serviceinriktad och strukturerad koordinator som vill bli en nyckelperson i vårt team.
Om rollen
Som koordinator & rådgivare blir du den första kontakten för våra kunder. Du tar emot frågor via telefon, e-post och chatt, ger råd med stöd av vårt AI-system, och guidar kunden genom de första stegen i bygglovsprocessen. Du kommer även att:
Kontakta kommuner för att begära underlag och handlingar
Ge prisförslag för framtagning av bygglovshandlingar
Koppla ihop kunder som vill gå vidare med våra bygglovsexperter
Hålla ordning på ärenden och följa upp med både kunder och samarbetspartners
Vem vi söker
Vi tror att du har erfarenhet från byggbranschen - exempelvis som bygglovshandläggare, byggkonsult, projektledare eller annan roll med insyn i bygglovsprocessen. Du är:
Strukturerad och van att hålla många bollar i luften
Trygg i att prata i telefon och har ett professionellt bemötande
Flytande i svenska i tal och skrift (modersmål)
Noggrann och lösningsorienterad
Säljdriven - du ser möjligheter att hjälpa kunden vidare
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med bygglovshandlingar eller ansökningar
Förmåga att kombinera service med försäljning
Arbetsvillkor
Deltid till att börja med (flexibla timmar), möjlighet till heltid på sikt
Distansarbete - du kan bo var som helst i Sverige
Fast timlön + möjlighet till bonus baserat på prestation
Start: Snarast möjligt
Placering
Helt på distans. Vårt kontor finns i Stockholm, vilket är en fördel om du bor i närheten, men inget krav.
Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Jobb@bygglov.se
och berätta varför du skulle passa för rollen. Märk ansökan med "Koordinator Bygglov".
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
