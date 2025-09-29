Koordinator för trafikpåverkande arbeten
Jönköpings kommun / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2025-09-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och skapa ordning i komplexa trafikfrågor och bidra till att staden fungerar även när vi bygger om och utvecklar? Har du erfarenhet av trafikplanering och gillar att samordna många aktörer mot gemensamma mål? Är du en kommunikativ person som trivs med att bygga relationer och skapa tydlig information? Då är detta jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Som koordinator för trafikpåverkande arbeten på Utvecklings- och trafikavdelningen har du en central roll i att planera, samordna och följa upp trafiklösningar vid vägarbeten, omledningar och andra åtgärder som påverkar trafiksystemet.
Du håller ihop kommunens arbete för att minimera störningar och säkerställa att trafiken fungerar för alla trafikslag.
Du blir en naturlig kontaktpunkt gentemot externa aktörer som Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheten och entreprenörer. Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete med fokus på samverkan, tydlig kommunikation och ett lösningsorienterat arbetssätt.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
- Samordna och planera trafiklösningar vid omledningar, vägarbeten och andra trafikpåverkande arbeten.
- Säkerställa ett kommunövergripande perspektiv och helhet i planeringen.
- Vara kontaktperson gentemot Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheten och andra berörda aktörer vid planering och genomförande.
- Hålla samman kommunens operativa samverkan kring kollektivtrafik, inklusive avstämningar inför planerade arbeten.
- Säkerställa samlad och tydlig information om trafikåtgärder till allmänheten och berörda parter, i nära samarbete med kommunikationsfunktion.
- Bidra till utveckling av arbetssätt, riktlinjer och rutiner för trafikstyrning vid arbeten.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen, exempelvis inom transport, samhällsplanering, trafik- och väg, eller motsvarande erfarenhet.
- Förmåga att analysera och tolka trafikflöden, gärna med erfarenhet av simuleringar och deras praktiska tillämpning.
- Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift och att göra tekniska frågor begripliga för olika målgrupper.
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av trafikplanering och trafikstyrning vid vägarbeten och omledningar.
- Erfarenhet av samarbete med kollektivtrafikaktörer och förståelse för kollektivtrafikplanering.
- God förståelse för planeringsprocesser, till exempel detaljplaner och infrastrukturprojekt.
- Erfarenhet av att leda och strukturera forum för samverkan och koordinering
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper:
Du tar initiativ och driver samordningen framåt med ett lugnt och stabilt ledarskap, även när förutsättningarna snabbt ändras. Genom att bygga förtroendefulla relationer och samarbeta prestigelöst över gränser skapar du tempo och riktning i arbetet. Du kommunicerar tydligt och tryggt i tal, förklarar vägval och prioriteringar så att alla förstår, och visar gott omdöme när du väger samman säkerhet, framkomlighet och olika intressen. Med helhetssyn och ett strukturerat arbetssätt håller du ordning på flera parallella uppdrag - utan att tappa kvalitet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Du kommer att erbjudas individuell kompetensutveckling samt erfarenhets- och kunskapsutbyte i en stimulerande arbetsmiljö.
Som medarbetare hos oss har du trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Välkommen till oss
Som koordinator för trafikpåverkande arbeten blir du en viktig del av Utvecklings- och trafikavdelningen på Jönköpings kommuns stadsbyggnadskontor. Vi arbetar för att skapa en attraktiv, tillgänglig och hållbar stad genom att utveckla offentliga miljöer och infrastruktur. Avdelningen består av drygt 20 medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, vilket berikar vårt arbete och vår arbetsmiljö.
Vår arbetsplats centralt belägen i kommunhuset Hoven, nära Juneporten, med goda kommunikationer.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på 100 % med start enligt överenskommelse. Urval görs efter ansökningstidens slut. Vi ber dig bifoga betyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg i din ansökan. Personlighets- och kapacitetstest kommer att användas som komplement i denna rekrytering.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som koordinator för trafikpåverkande arbeten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
