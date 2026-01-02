Koordinator
Om tjänstenVi söker efter en koordinator som kan hålla ställningarna på Skadeförebygg medans vår Koordinator Hannah är föräldraledig!
I rollen som Koordinator har du en nyckelposition där du ansvarar för att koordinera och boka uppdrag för våra skadeförebyggare. Du ser till att teknikernas arbetsdagar flyter på smidigt genom att samarbeta tätt med olika avdelningar och hålla ihop helheten. Utöver detta hanterar du administrativa uppgifter som rör gruppen, till exempel mail, meddelanden och arbetsförfrågningar. Du ansvarar även för beställning och uppföljning av säkerhetsprodukter, både för gruppen och för länets lokalkontor, samt tar fram statistik och följer upp ärenden. Telefoni och rådgivning till både kollegor och kunder är en naturlig del av din vardag. Vid behov stöttar du även andra arbetsgrupper på skador, exempelvis med inkommande samtal, skadereglering och administration.
Om dig
Du behöver ha gymnasiekompetens samt B-körkort för att vara aktuell för tjänsten. Du är duktig på att kommunicera och uttrycker dig smidigt både i tal och skrift och du bemästrar olika datasystem. Vi vill att du tidigare arbetat med kunder och telefon. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av skadereglering och koordinering.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och gilla att ta ansvar. Vidare ser vi att du är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs i en miljö där samarbete och gemensamma mål står i fokus. Just nu pågår det mycket förändringsarbete hos oss och därför är det viktigt att du som person har lätt för att anpassa dig efter nya omständigheter och du har förmåga att se möjligheter i nya utmaningar.
Övrig information
För ytterligare information kontakta: Frida Axellie, Chef Skadefronten & Motorskador, 023-973 63
Lokala fackliga företrädare: Fredrik Pöllänen, Forena, 023 930 34
Varmt välkommen med din ansökan!
LF Dalarnas är ett av 23 lokala och kundägda länsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Hos oss jobbar ungefär 380 medarbetare från hela länet. Med våra kontor i Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika, Leksand, Mora och Malung finns vi nära våra kunder som också är våra ägare.
Vår företagskultur är en central framgångsfaktor - kund- och prestationsinriktad, präglad av viljan till utveckling, högt engagemang, värme och glädje. Grunden är passionen för våra kunder, där vi genom stark lokal närvaro, personliga möten och bra digitala lösningar skapar det bästa kundmötet.
Vi vill med en god företagskultur, attraktiva anställningsvillkor och ett stort engagemang, attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats som uppmuntrar mångfald, främjar hälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Ersättning
