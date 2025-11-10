Kontrollant till Kriminalvårdens Underrättelseenhet
2025-11-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Säkerhetsavdelningen ansvarar för all säkerhetsverksamhet inom Kriminalvården. Fokus ligger på att säkerställa att myndighetens säkerhetsarbete bedrivs på ett uthålligt sätt som bidrar till en rättssäker och verksam kriminalvård. Avdelningens vision är att vara ledande inom säkerhetsarbetet på internationell nivå. Kriminalvården samverkar med flera andra samarbetsparters enligt Regeringsbeslut JU2008/5776/PO, för att säkerställa en effektiv och uthållig bekämpning av den organiserade brottsligheten.
Kriminalvårdens underrättelsetjänst är en del av myndighetens säkerhetsorganisation som arbetar med att inhämta, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att stödja beslutsfattare, chefer och andra uppdragsgivare inom Kriminalvården med beslutsunderlag. I uppdraget ingår omvärldsbevakning, intern och extern samverkan samt nationellt och internationellt samarbete i säkerhetsfrågor.
Till enheten söker vi nu en underrättelseexpert i arbetsledande befattning med placering i Malmö eller Linköping.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som kontrollant är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att rikta in, stödja och följa upp den del av Kriminalvårdens underrättelsetjänst som bedriver inhämtning av information genom kommunikation och dialog. Utifrån din arbetsledande roll krävs att du på ett aktivt och självständigt sätt kan arbeta inom ditt ansvarsområde. Uppdragsdialog förs med arbetsgruppen dagligen.
Arbetsuppgifterna utförs i syfte att bedöma intagna ut ett risk- och säkerhetsperspektiv. Verksamheten präglas av ett högt säkerhetsmedvetande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet samt väl grundade och tydliga värderingar. Du planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. I arbetet skapar du kontakter och känner dig bekväm med att tala inför grupp. Du har en god förmåga att göra korrekta avvägningar och visar på gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. I en föränderlig vardag har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är engagerad i ditt arbete, tar initiativ och uppnår resultat. Vidare är du kommunikativ och har en god problemlösningsförmåga samt leder och motiverar din grupp mot gemensamma målen och rapporterar till och genomför kontinuerliga avstämningar med gruppchefen inom ramen för ditt uppdrag.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården anser relevant
* Erfarenhet av arbetsledning och att skapa struktur i en verksamhet
* Meriterad tjänstgöring inom en underrättelsefunktion
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* God vana och fallenhet av att hantera diverse datasystem
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterad verksamhetsspecifik underrättselsutbildning
* Kriminalvårdserfarenhet
* Erfarenhet av arbete som kontrollant
* Erfarenhet av Kriminalvårdens klientdatabaser och förståelse för dess funktioner
* God kunskap i säkerhets- och sekretessfrågor
* God kunskap om informationssäkerhet
* Språkkunskaper och erfarenhet från andra kulturer
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
