Kontrollant inom vägunderhåll
Ramboll Sweden AB / Anläggningsarbetarjobb / Karlstad Visa alla anläggningsarbetarjobb i Karlstad
2025-09-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Karlstad
, Örebro
, Skövde
, Trollhättan
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du redo för en spännande utmaning där din erfarenhet verkligen gör skillnad?
Vi söker dig som vill använda din kompetens för att säkerställa hög kvalitet inom drift- och vägunderhållsarbete. Om du har tidigare erfarenhet av vägunderhåll och vill utvecklas i en engagerad grupp som brinner för sitt arbete, då är detta rollen för dig.
Om rollen
Som konsult hos oss blir du en viktig del av Road Survey Technology (RST) - Nordens ledande aktör inom vägunderhåll. Du kommer att vara en del av ett kompetent team på cirka 20 personer och ansvara för leveransuppföljning av Trafikverkets vägar. Ditt arbetsområde blir Värmlands Län, med utgångsort från Karlstad med omnejd.
Vad vi erbjuder
Ett fritt och varierande arbete där du kan använda dig av dina tidigare erfarenheter
En arbetsmiljö där din personlighet och drivkraft värdesätts
Ett självständigt arbete som du har möjlighet att planera
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra leveransuppföljning och systematiska kontroller med modern teknik inom Trafikverkets driftentreprenader
Arbeta i Trafikverkets uppföljningssystem
Stötta Trafikverkets projektledare i flera driftområden
Är du den vi söker?
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
Minst två års erfarenhet av underhåll av gator och vägar åt statliga och/eller kommunala väghållare där även vinterväghållningsarbeten förekommit
Har haft en arbetsledande/projektledande ställning hos entreprenör, byggherre eller som konsult
En stark samarbetsförmåga och ett stort engagemang för ditt arbete
God planeringsförmåga och vana att ta ekonomiskt ansvar för dina uppdrag
Datavana
B-körkort (ett krav)
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka. Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under pågående annonsering.
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Östra Torggatan 2 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Karlstad Jobbnummer
9520470