Kontroll- och godsoperatör
2025-10-06
Vi på PartnerTech Karlskoga AB är stolta över att vi har en av Sveriges modernaste och största anläggningar för avancerad skärande bearbetning. Vår mission är att vi ska vara våra kunders strategiska och prioriterade partner och tillhandahålla hög kompetens inom vårt affärsområde.
PartnerTech Karlskoga AB är just nu inne i en expansiv period och söker nya medarbetare.
PartnerTech Karlskoga AB söker just nu nya medarbetare med olika kompetens till vår tillverkning och som vill vara med och växa tillsammans med företaget.
Till Venturi & Liner har behovet uppstått av förstärkning och vi behöver nu dig som gillar att ha ordning och reda.
I rollen är du en betydande del av navet i produktionskedjan och fyller en viktig funktion i vårt upprätthållande av högkvalitativa produkter. Vi erbjuder dig intressanta och stimulerande arbetsuppgifter i ett företag som står inför en spännande framtid där din insats kommer att spela en viktig roll för vår framgång. Du kommer att jobba tillsammans med ett trevligt, kunnigt och dedikerat team där du också blir en viktig del för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att bestå av exempelvis:
- Okulär kontroll
- Mätning
- Kvalitetsdokumentation (C&C)
- Lagerläggning av material
- Utleveranser inklusive packning
- Beställning av tillverkningsordrar.
Du är också länken mellan Godsmottagning och avdelning och har viss kundkontakt. Samarbetsvilja och servicekänsla är därmed grundkrav, precis som självständighet och initiativtagande. Du är också noggrann och har överblick över helheten. God datorvana är ett måste. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet och kunskaper
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet från tillverkande industri, erfarenhet av att arbeta med datorer och goda kunskaper i svenska. Du bör ha körkort, då det kan förekomma arbetsfördelning mellan våra orter. Har du dessutom ett truckkort så är det meriterande.
Om anställningen
Tjänsten är på 100% och innebär arbete som innefattar försvarssekretess och även krav på svenskt medborgarskap. Tjänsten inleds som en visstidsanställning men övergår till en tillsvidaretjänst för rätt person.
Om PartnerTech Karlskoga AB
Våra produktionsanläggningar finns i Karlskoga och Filipstad och består av ca 85 CNC styrda bearbetningsmaskiner med upp till 15 axlar. Till det består våra anläggningar av moderna utrustningar för oförstörande provning och optisk mätning. Vi jobbar ständigt med att utmana oss för att utvecklas och lever i en värld där förändringar ses som förbättringar.
Vi levererar produkter främst till försvarsindustrin, men även inom energisektorn samt fordonsindustrin, vilket ställer höga krav på oss som leverantör, varvid vi är certifierade enligt ISO 9001och ISO 14001.
Låter detta intressant och du vill fortfarande söka jobbet? Bra! Vi ser fram emot att läsa din ansökan och eventuellt få möjlighet att träffas i en intervju - du som lyckas knipa platsen blir en del av PartnerTechs framtids- och framgångsarbete!
Ansökan och kontakt
Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev med en kort motivering till varför du söker tjänsten senast 2025-11-15. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Önskar du mer information är Du är välkommen att kontakta oss:
Produktionsledare:
Kevin Spector, 076-639 81 55
Facklig företrädare, IF Metall:
Ari Niittymäki, 070-560 37 19
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist:
Jörgen Karlsson, 076-631 50 33
PartnerTech Karlskoga AB jobbar för att främja hälsa hos våra medarbetare och erbjuder friskvårdsbidrag. I lokalen i Karlskoga finns ett eget gym som alla medarbetare har fri tillgång till. Vi har också en aktivitetskommitté som jobbar med olika koncept för att ge alla medarbetare en chans att tillsammans med kollegor prova på olika hälsofrämjande och roliga aktiviteter och utmaningar. Ersättning
