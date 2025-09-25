Kontrakterade jourhem
2025-09-25
Ge trygghet och kärlek till barn i utsatt situation - Bli kontrakterat jourhem hos Kungsbacka kommun Vill du öppna ditt hem och ditt hjärta för barn som behöver det allra mest?
Barn hamnar ibland i akuta och svåra situationer och då kan din familj bli den trygga hamnen som förändrar tillvaron för barnet.
Kungsbacka kommuns familjehemsvård söker nu 2-3 engagerade och kärleksfulla familjer som vill bli kontrakterade jourhem. Tänk dig att ge värme, stabilitet och genuin omsorg till barn som behöver känna sig sedda och omhändertagna av trygga och stabila vuxna. Din insats kan vara skillnaden mellan kaos och hopp.
Vad innebär det att vara kontrakterat jourhem hos Kungsbacka familjehemsvård?
- Du och din familj tar emot barn i akuta situationer på kort sikt och under en begränsad tid medan vi arbetar för en långsiktig lösning.
- En vuxen i hemmet måste vara hemma på heltid för att ge den kontinuerliga närvaro och stöd som krävs.
- Ni blir en del av ett genuint team där vi samarbetar med barnet i fokus. Teamet består av er kontrakterade jourhem, jourhemssekreterare och barnets socialsekreterare. Om det inte finns speciella skäl är barnets familj och nätverk en självklar och betydelsefull del i placeringen.
- Ni bör vara bosatta i Kungsbacka kommun med omnejd med tanke på att barnet fortsätter sin skola eller förskola även vid akut placering, om det är det bästa för barnet.
Vilket stöd får du?
Som kontrakterat jourhem hos Kungsbacka kommun får du det stöd du behöver för att lyckas i uppdraget. Vi erbjuder individuellt anpassat stöd, professionell handledning, utbildningar och relevant ekonomisk ersättning såsom arvode, omkostnad samt friskvårdsbidrag. Oavsett era unika behov ser vi till att ni känner er trygga och stabila i rollen.
Vår utredningsprocess - ett samarbete för framgång
Innan ni blir kontrakterade jourhem genomför vi en grundlig utredning av er familj. Tillsammans utforskar vi era styrkor och behov för att säkerställa att det här är rätt steg för er. Målet är att ge er det stöd ni behöver framöver, så att ni kan fokusera på att ge kärlek och trygghet till barnen.
Är din familj redo att göra skillnad?
Kontakta oss på för mer information eller för att ansöka.
Låt oss tillsammans skapa en tryggare tillvaro för barn i svåra situationer!
