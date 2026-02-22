Kontorschef Rusta o matcha 2
2026-02-22
JCS rekryterar personal till olika positioner inom Utbildning, HR, Lön, Ekonomi, Administration, Marknad & Kommunikation. I våra processer arbetar vi alltid i team från start till slut - med kravprofilsmöte, urval, intervju, referenstagning, anställning och regelbunden uppföljning med våra kunder och konsulter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hålla ihop helheten i verksamheten och leda den med fokus på kvalitet, trygghet och struktur.
Leda och utveckla arbetet inom dokumentation, metodutveckling, rutiner och personalhandledning.
Säkerställa att mål, processer och rutiner följs upp och håller hög standard.
Vara närvarande i vardagen, stötta personalen och skapa en kultur präglad av respekt och tydlighet.
Samverka med socialtjänst, skolor och andra aktörer för ungdomarnas bästa.
Bidra till ständig förbättring genom att se lösningar, initiera utveckling och driva förändring med omtanke.
Vi söker dig som
Måste-krav
Har socionomexamen eller annan utbildning inom beteendevetenskap
Har erfarenhet av ledarskap och är en trygg ledare.
Har B-körkort.
Meriterande
Har tidigare varit föreståndare eller haft motsvarande ansvar.
Har arbetat inom privat verksamhet.
Har erfarenhet av HVB-verksamhet eller målgruppen ungdomar med psykosocial problematik.
Din personlighet, det som gör skillnad
Du trivs i en miljö med stort eget ansvar och frihet att forma ditt arbete. Här får du förtroendet att planera din tid självständigt, med fokus på resultat, kvalitet och engagemang.
Du är transparent, prestigelös och trygg även i pressade situationer. När något inte fungerar ser du möjligheten till förbättring och agerar konstruktivt. Det viktigaste är inte att du kan allt från start, utan att du vill lära, utvecklas och bidra till helheten.
Du är lösningsfokuserad, kreativ och nyfiken. En ledare som inspirerar genom förtroende och handling.
Omfattning
Konsulttjänst. Du planerar din tid självständigt och kan arbeta på distans.
Uppdragsperiod
Tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
För frågor kring tjänsten,
Daniel Nymanrekrytering@post.com
