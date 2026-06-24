Kontorsassistent, deltid
KFX HR-partner Skandinavien AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Vi söker nu en Kontorsassistent på deltid, 77,5%, till en viktig roll där du får vara navet i det dagliga kontorsflödet och ansiktet utåt för företaget.
Som Kontorsassistent ansvarar du för att skapa en välfungerande och trivsam kontorsmiljö. Du är första kontakt för både besökare och medarbetare, och ser till att vardagen på kontoret flyter på, både praktiskt och administrativt. Rollen passar dig som är serviceinriktad, initiativtagande och trivs med varierande arbetsuppgifter och att lösa praktiska utmaningar i din arbetsdag.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som oKontorsassistent kommer du att ansvara för att:
Ta emot och välkomna kunder och gäster
Svara på inkommande mail och samtal
Arrangera event, AWs, avtackningar och andra sammankomster
Ansvara för lunchbeställningar
Ha kontakt med leverantörer
Hålla ordning och skapa trivsel på kontoret
Fakturering och post/budhantering.
Skapande av passerkortKvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet av en serviceinriktad roll, gärna inom kontorsservice eller reception. Som person är du lösningsorienterad, flexibel och prestigelös samt har ett öga för vad som behöver göras – innan någon hinner be om det. Du har god initiativförmåga och är inte rädd för att våga testa nytt. Dessutom är du strukturerad, trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt och har en naturlig förmåga att samarbeta.
Vi ser också att du har:
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
En bakgrund eller utbildning inom naturvetenskap är meriterande.Övrig information
Tillträde: Augusti 2026
Omfattning: Deltid, 77,5% fördelat på måndag-fredag
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Patrik Zebühr, patrik.zebuhr@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
#HPA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7963906-2068517". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143), https://kfx.teamtailor.com
Karlavägen 96 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9976878