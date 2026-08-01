Kontorsarbete
Svenskbyrån AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-08-01
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Är du intresserad av att arbeta deltid?
Vi välkomnar ansökningar från personer som har möjlighet till nystartsjobb eller praktik. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet – vi erbjuder introduktion och upplärning så att du får en bra start i arbetet.
Vi söker en person som gillar att arbeta med siffror och är noggrann och organiserad.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Sortering och registrering av fakturor,organisering av pärmar och postsortering enklare kontorsstädning
Vi välkomnar även personer med nystartsjobb eller praktik.
Hör gärna av dig vid intresse!
Kontakta oss endast via mejl och berätta kort om dig själv. Bifoga gärna en bild. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Kontakta oss endast via mejl
E-post: jobb@svenskbyran.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenskbyrån AB
(org.nr 556644-4153) Jobbnummer
10017640