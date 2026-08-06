Kontorsansvarig till Eskilstuna
Victoriahem AB / Receptionistjobb / Eskilstuna Visa alla receptionistjobb i Eskilstuna
2026-08-06
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Är du en person som älskar service och trivs när du får hjälpa människor?
Nu söker vi en Kontorsansvarig till vårt områdeskontor på Drottninggatan i Eskilstuna för ett vikariat mellan oktober 2026 och februari 2028.
Hos Victoriahem är varje möte en möjlighet att skapa en positiv upplevelse. Som Kontorsansvarig har du en viktig roll i att stötta vår uthyrningsverksamhet och bidra till en smidig kundresa för både bostadssökande och hyresgäster. Du är en naturlig kontaktperson på kontoret och hjälper till att skapa struktur, service och ett professionellt bemötande i varje kundkontakt.
Om rollen
I den här rollen är du ett administrativt stöd till uthyrningen och en viktig del av arbetet kring in- och utflytt. Du hjälper bostadssökande och hyresgäster genom olika delar av processen och säkerställer att allt från nyckelhantering till bopärmar och annan administration fungerar smidigt. Rollen innebär ett naturligt och nära samarbete med uthyrare, förvaltare och övriga kollegor för att skapa en effektiv och serviceinriktad verksamhet.
Det här är en roll för dig som tycker om att ha många kontaktytor, arbetar strukturerat och motiveras av att ge hög service i en varierande vardag.Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Bemanna receptionen under våra öppettider och vara ett välkomnande ansikte utåt
Stötta uthyrningen i arbetet med in- och utflytt
Förbereda och administrera bopärmar, nycklar och övrigt material inför inflytt
Hantera nyckeladministration och säkerställa en smidig överlämning vid in- och utflytt.
Vägleda bostadssökande och vid behov stötta vid lägenhetsvisningar
Ge administrativt stöd till uthyrare, förvaltare och områdeschef
Kontera leverantörsfakturor
Ansvara för kontorets löpande administration samt praktiska frågor kopplade till den dagliga verksamheten
Bidra till att skapa en positiv upplevelse för våra hyresgäster och bostadssökande genom ett professionellt och engagerat bemötande
Vem är du?
För att trivas hos oss tycker du om att möta människor och har en naturlig känsla för service. Du är lyhörd, lösningsorienterad och ser varje kundkontakt som en möjlighet att skapa förtroende. Du arbetar strukturerat och har lätt för att prioritera när tempot är högt. Du trivs med varierande arbetsuppgifter, tar egna initiativ och samarbetar gärna med andra för att hitta de bästa lösningarna för våra hyresgäster, bostadssökande och andra intressenter.
Vi tror att du har:
Arbetslivserfarenhet från en roll som inneburit service, kundbemötande och administration
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och god förmåga att arbeta strukturerat
Goda kunskaper i Microsoft Office
Kommunicerar obehindrat på svenska och mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
Varför Victoriahem?
På Victoriahem arbetar vi för att skapa trygga och attraktiva bostadsområden där människor trivs. Det gör vi genom ett nära samarbete och ett genuint engagemang för våra hyresgäster och bostadssökande. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där service, ansvar och samarbete står i centrum. Tillsammans arbetar vi för att ge våra hyresgäster och intressenter en positiv upplevelse, varje dag.
Praktisk information
Omfattning: Heltid, vikariat Period: Oktober 2026 – februari 2028 Placering: Drottninggatan, Eskilstuna Urvalsfrågor, bakgrundskontroll, tester och case är en del av rekryteringsprocessen.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Marcus Lagerkvist på marcus.lagerkvist@victoriahem.se
.
Välkommen med din ansökan via länken nedan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8169172-2133112". Arbetsgivare Victoriahem AB
(org.nr 556695-0738), https://victoriahem.teamtailor.com
Drottninggatan 13 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Victoriahem Jobbnummer
10023792