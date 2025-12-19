Kontaktcenter
2025-12-19
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Nu söker vi en serviceinriktad kommunvägledare som vill arbeta i en varierad roll med många kontaktytor och ett högt tempo.
Telefonen är ditt främsta arbetsverktyg och det huvudsakliga sättet du möter kommunens invånare. Som kommunvägledare är du ofta den första kontakten invånaren har med kommunen, vilket gör dig till vårt ansikte utåt. Genom samtal hjälper du till att vägleda, informera och lösa ärenden. Även om kontakt kan ske via chatt, sms eller personliga besök, är det via telefonen du har störst och mest frekvent kontakt. Rollen innebär att du arbetar som generalist med bred kunskap om kommunens alla verksamheter och samarbetar med medarbetare i hela organisationen. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att ta emot inkommande samtal och sköta dess ärendehantering i flera olika verksamhetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen, gärna med vidareutbildning inom samhällsfrågor. Du ska ha tidigare erfarenhet av att ha jobbat som kommunvägledare alternativt arbetat inom kundtjänst där du tagit mot inkommande samtal och arbetat i något system, gärna i ärendesystemet Artvise. För att du ska trivas och kunna arbeta hos oss måste du klara av snabba förändringar och att arbeta i högt tempo med invånaren i fokus. Svenska och engelska språket måste du kunna hantera utan problem i både tal och skrift, övriga språkkunskaper är meriterande. För att passa in hos oss behöver du vara lösningsorienterad, flexibel och se möjligheter i förändring.
Vi möter dagligen invånare som har olika behov och frågeställningar. Det är därför viktigt att du är stabil, har god social kompetens och kan bemöta våra invånare på ett lugnt och professionellt sätt oavsett situation.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
