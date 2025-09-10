Konsultuppdrag som Idrottslärare
2025-09-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Nu söker vi en trygg och engagerad Idrottslärare till ett meningsfullt uppdrag på ett ungdomshem i sydöstra Sverige med start så snart som möjligt. Uppdraget innebär arbete med ungdomar i behov av struktur, gränser och stöd, i en miljö där varje insats spelar roll.
Om uppdraget
Som lärare på detta uppdrag arbetar du med små elevgrupper där undervisningen anpassas efter varje individs behov. Eleverna kan stanna både under kortare och längre perioder, och därför är det avgörande att möta dem med ett positivt förhållningssätt och en stark tilltro till deras utvecklingsmöjligheter. Eftersom eleverna har olika erfarenheter och bakgrund från sin tidigare skolgång, innebär det att undervisningen både behöver väcka motivation och bidra till fördjupade kunskaper.
Har detta fångat ditt intresse? Tveka inte att höra av dig till Julia eller någon av hennes kollegor på rekrytering@almia.se
eller ring oss på 08-410 250 50. Tillsättning sker löpande.
Omfattning
Uppdraget är på heltid (ca 40h/v)
Arbetstider: Dagtid
Vi söker dig som har:
Lärarlegitimation för grundskolans senare år och/eller gymnasiet
Minst ett års erfarenhet
Ett tryggt, stabilt och respektfullt bemötande
