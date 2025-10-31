Konsultuppdrag inom Group Accounting

Jurek Recruitment & Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2025-10-31


För kunds räkning söker vi nu en senior ekonom till Group Accounting teamet. Du kommer att ingå i ett engagerat team med ansvar för koncernens finansiella rapportering enligt IFRS, inklusive års- och delårsrapporter. Rollen innebär även samarbete med externa revisorer, analys av koncernens utfall samt rådgivning i IFRS-relaterade frågor.

Vi söker dig som har:

• Akademisk examen inom ekonomi/redovisning
• Flerårig erfarenhet av redovisning och koncernrapportering
• Djup kunskap inom IFRS
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Du är strukturerad, kommunikativ och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Uppdraget erbjuder breda kontaktytor och insyn i koncernens finansiella processer.

Uppdraget beräknas pågå från november 2025 till maj 2026. Intervjuer och presentationer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt!

Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Jurek Recruitment & Consulting AB (org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/

Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Jenny Rosenqvist
Jenny.Rosenqvist@jurek.se

9583610

