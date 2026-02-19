Konsultuppdrag inom administration - Västerås
2026-02-19
Vi söker nu en administrativ konsult till ett konsultuppdrag hos kund i Västerås. Uppdraget är planerat att starta under våren och pågår initialt i cirka 6 månader, med möjlighet till förlängning. Uppdraget är på heltid och utförs huvudsakligen på plats hos kund.
Som konsult blir du anställd av oss och uthyrd till kund.

Om tjänsten
I uppdraget arbetar du med att ge administrativt stöd till verksamheten. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Löpande administrativt stöd
• Registrering, dokumenthantering och arkivering
• Hantering av ärenden, fakturor och administrativa underlag
• Koordinering, uppföljning och rapportering
• Kontakt med interna och externa parter
• Arbete i verksamhets- och ärendehanteringssystem
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har minst 2 års erfarenhet av administrativt arbete, gärna från en större organisation
• Är strukturerad, noggrann och självgående
• Har god systemvana och lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt
• Har goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av SAP
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
• Trivs i en konsultroll och snabbt sätter dig in i nya arbetsmiljöer
Meriterande är erfarenhet från en stor organisation, ekonomiadministration eller arbete i ärendehanteringssystem.
Urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in ditt CV så snart som möjligt för att bli aktuell för uppdraget.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5828".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Poolia AB
(org.nr 556426-7655)

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Cecilia Östling
cecilia.ostling@poolia.se

Jobbnummer
9753132