Konsultuppdrag Fysioterapeut april - augusti
Novant AB / Sjukgymnastjobb / Bollnäs Visa alla sjukgymnastjobb i Bollnäs
2026-03-26
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Bollnäs
, Sandviken
, Gävle
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vi söker en fysioterapeut för ett konsultuppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget innebär arbete med rehabilitering och behandlingsinsatser i nära samverkan med patienter, anhöriga och personal.
Arbetet omfattar bedömningar, behandlingar och uppföljning av patienter samt planering av individuella insatser. I rollen ingår även samverkan med övriga yrkesgrupper och dokumentation enligt gällande rutiner.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God samarbetsförmåga
Mycket god svenska i tal och skrift
Om uppdraget
Omfattning heltid
Uppdragsperiod 27 april 2026 till 31 augusti 2026
Möjlighet till förlängningSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: kontakt@novant.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FT-Uppdrag". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
821 30 BOLLNÄS
För detta jobb krävs körkort.
9822282